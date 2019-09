Motorola a présenté deux nouveaux smartphones au cours de l’IFA 2019, les Moto One Zoom et Moto e6 Plus. Les deux présentent des atouts sur le domaine de la photo.

L’IFA, qui se déroule actuellement à Berlin, voit se succéder de nombreuses annonces de la part de tous les constructeurs. Motorola, comme les autres, en a profité pour renouveler son catalogue et présenter de nouveaux smartphones : les Motorola Moto One Zoom et Motorola Moto e6 Plus.

Moto One Zoom, le roi de la photo sur sa gamme de prix

Le premier s’inscrit dans la lignée des Motorola One Vision et One Action, avec un soin tout particulier accordé à la photo. Malgré son positionnement de milieu de gamme, il embarque à son bord une triple optique comme les meilleurs appareils du genre. Il est équipé d’un capteur principal de 48 Mégapixels (il n’est pas précisé s’il s’agit d’un Sony IMX586, IMX 582 ou Samsung GM1) couplé à un module longue focale (zoom optique x3, zoom hybride x10) de 8 Mégapixels et un ultra grand-angle (117° de FoV) de 16 Mpx.

Cette combinaison lui permet ainsi de profiter de la polyvalence du haut de gamme et donc de s’adapter à toutes les situations. Notons par ailleurs que le capteur principal utilise un système de pixel binning pour fusionner les pixels entre eux et ainsi utiliser des photosites plus grands pour capter davantage de lumière. Le zoom est quant à lui stabilisé optiquement pour un meilleur résultat même à distance. À l’avant, on retrouve également un capteur de 25 Mpx pour des selfies de qualité.

Le reste de la fiche technique du Moto One Vision comprend une batterie de 4000 mAh couplé à de la recharge rapide 15 W, un écran OLED Full HD de 6,4 pouces, un capteur d’empreintes sous l’écran, un SoC Qualcomm Snapdragon 675, Android 9 Pie et l’intégration d’Alexa pour ceux qui l’achètent sur Amazon.

Moto e6 Plus : le premier double capteur de la gamme

La principale particularité du Moto e6 Plus est pour sa part d’être doté d’un double capteur, une première pour la gamme Moto E. Il s’agit d’un couple utilisant un capteur de 13 Mpx avec des photosites de 1,12 μm et un objectif ouvrant à f/2,0 d’une part et un objectif de 2 Mpx d’autre part pour mesurer les effets de profondeur et améliorer le mode portrait. À l’avant, on trouve un capteur de 8 Mégapixels.

Voici le reste de sa fiche technique :

SoC MediaTek Helio P22

2 à 4 Go de RAM

32 à 64 Go de stockage

Android 9 Pie

Écran LCD IPS de 6,1 pouces

Définition HD+ (720p)

155,6 x 73,06 x 8,6 mm

149,7 g

Prix et disponibilité

Le Motorola Moto One Zoom est d’ores et déjà disponible, à 420 euros sur Amazon (avec Alexa) et à 450 euros chez Fnac/Darty. Le Motorola e6 Plus est quant à lui prévu pour la fin du mois de septembre à 170 euros.