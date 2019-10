Motorola vient d’officialiser trois nouveaux smartphones aujourd’hui : les Motorola One Action, Moto G8 Plus et Moto e6 Play.

Motorola One Macro

Commençons par le premier qui vient s’ajouter à une gamme particulièrement active cette année. En effet, nous avons déjà pu voir en 2019 les Motorola One Action, One Vision et One Zoom. Ce nouveau modèle, le Motorola Moto One Macro se distingue, comme son nom l’indique, par l’intégration d’un capteur photo macro à l’arrière permettant de faire la mise au point à deux centimètres des objets photographiés.

La marque promet que cela permettra à ses utilisateurs de se démarquer sur les réseaux sociaux. Voici les caractéristiques à retenir :

écran de 6,2 pouces, HD+

MediaTek P70m

4 Go de RAM

64 Go de stockage

Module photo arrière : capteur principal de 13 mégapixels capteur macro de 2 mégapixels capteur de profondeur de 2 mégapixels capteur TOF

batterie de 4000 mAh, chargeur 10W

lecteur d’empreintes à l’arrière

dos en plastique

prise jack 3,5 mm

USB-C

Motorola Moto G8 Plus

Avec la gamme G, la marque promet d’offrir des caractéristiques relativement élevées pour un prix modéré. C’est dans cette optique qu’est dévoilé le Motorola Moto G8 Plus.

Voici la fiche technique communiquée.

écran de 6,3 pouces, Full HD+

Snapdragon 665

4 Go de RAM

64 Go de stockage

Module photo arrière : capteur principal de 48 mégapixels un ultra grand-angle de 16 mégapixels, 117 degrés, « action cam » capteur de profondeur de 5 mégapixels capteur TOF

Appareil photo avant de 25 mégapixels

batterie de 4000 mAh, chargeur 15W

lecteur d’empreintes à l’arrière

dos en plastique

haut-parleurs stéréo

prise jack 3,5 mm

USB-C

Motorola Moto e6 Play

Le Motorola Moto e6 Play est destiné aux consommateurs au budget plus limité. Nous n’avons pas encore beaucoup d’informations à son sujet au moment où nous publions l’article.

Voici ce qu’il faut retenir des éléments d’ores et déjà communiqués.

écran de 5,5 pouces, HD+

capteur photo arrière de 13 mégapixels

32 Go de stockage

batterie de 3000 mAh

lecteur d’empreintes à l’arrière

Prix et disponibilité

Le Motorola One Macro sera vendu à 229,99 euros à partir de la mi-novembre avec une ODR de 30 euros qui fait descendre son tarif à 199,99 euros jusqu’à la fin de l’année.

Il faudra débourser 279,99 euros pour le Moto G8 Plus, également à partir de la mi-novembre. Enfin, pour le Moto e6 Play, comptez 129,99 euros pour une disponibilité en décembre.