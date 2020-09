Motorola G9 Plus : déjà en fuite, il s’équiperait d’un quadruple capteur photo

Récemment intronisé par Motorola, le Moto G9 Play devrait bientôt avoir le droit à sa version plus aboutie, j'ai nommé le Moto G9 Plus. Une indiscrétion observée sur le site d’Orange Slovaquie et mise en exergue par le célèbre leaker Roland Quandt irait en effet dans ce sens.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque américaine Motorola ne chôme pas et enchaîne les sorties de téléphones. En mars 2020, le Moto G8 sortait de terre, suivi cinq mois plus tard d’une nouvelle génération de smartphone sobrement intitulée Moto G9 Play. Ce dernier devrait être rapidement rejoint par le Moto G9 Plus, qui a récemment fait l’objet d’une fuite sur le site d’Orange Slovaquie.

Plus grand, mais plus lourd

Si aucune date de sortie n’est indiquée sur la fiche produit, force est de constater que les sites marchands se tiennent visiblement prêts à le catapulter sur le marché. Sa commercialisation pourrait donc être actée d’ici les prochaines semaines ou mois, bien que des pincettes doivent être prises quant à cette supputation. Le fait est que ses caractéristiques ont été mises au jour, puis publiées par le leaker Roland Quandt.

Motorola Moto G9 Plus. courtesy of Orange Slovakia.https://t.co/Pr4Ept5mOx pic.twitter.com/iKs9m6iNSA — Roland Quandt (@rquandt) September 6, 2020

La première observation notable relative au Moto G9 Plus se situe au niveau du design : le poinçon situé dans le coin supérieur gauche de l’écran remplacerait en effet l’encoche en forme de goutte d’eau attribuée au Moto G9 Play. Aussi, les deux produits se différencieraient par leurs dimensions : 169,98 x 78,1 x 9,69 mm et 223 grammes d’un côté (G9 Plus), 165,21 x 75,73 x 9,18 mm et 200 grammes de l’autre (G9 Play).

Le paquet sur la photo

De ce fait, son écran mesurerait 6,8 pouces pour une définition de 2400 par 1080 pixels, contre 6,5 pouces (1600 x 720 pixels). Le Moto G9 Plus embarquerait en revanche la même batterie de 5000 mAh, qui devrait lui garantir une très bonne autonomie. Le produit prendrait par contre du galon au chapitre de la photographie, avec non pas une triple caméra à l’arrière, mais un quadruple capteur photo, dont un principal de 64 mégapixels.

Le reste des caractéristiques photographiques n’est à ce jour pas connu. L’appareil mobile bénéficierait enfin de 4 Go de RAM, 128 Go de stockage interne (extensible via une carte micro SD), d’une compatibilité 4G et Bluetooth 5.0, et d’Android 10 à son lancement. Le tout pour un prix de 235 euros, soit un tarif cohérent au regard des 189 euros demandés pour le Moto G9 Play.