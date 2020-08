Smartphone pliable : le deuxième Motorola Razr à clapet sera présenté dans moins d’un mois

Motorola a annoncé la présentation d'un nouveau produit pour le 9 septembre prochain; Un nouveau produit qui devrait, selon toutes vraisemblance, être le Motorola Razr 2020, le second smartphone à écran pliable de le marque américaine.

En novembre 2019, Motorola frappait un grand coup en dévoilant son Motorola Razr 2019. Il s’agissait alors de l’un des premiers smartphones dotés d’un écran pliable. Surtout, avant même la présentation du Samsung Galaxy Z Flip, qui n’a eu lieu que trois mois plus tard, Motorola était le premier constructeur à proposer un smartphone pliable à clapet.

Depuis, la marque américaine a renouvelé le reste de sa gamme en lançant notamment le Motorola Edge en France, un smartphone milieu de gamme avec un écran aux bords incurvés. Néanmoins, il est désormais temps pour Motorola de s’attaquer à nouveau au segment premium.

Ce mercredi, le constructeur a envoyé une invitation à la presse pour un événement prévu le 9 septembre prochain. Une invitation accompagnée du texte « flip the smartphone experience once again », soit « retournez à nouveau l’expérience smartphone ». Un texte qui suggère la présentation d’un nouveau smartphone à écran pliable, puisque le retournement en question devrait être celui du clapet supérieur, pour ouvrir le smartphone.

Un smartphone attendu avec une puce Snapdragon 765

La version 2020 du Motorola Razr a déjà été aperçue ces dernières semaines, notamment grâce à une fuite du leaker Evan Blass, connu sous le pseudonyme d’Evleaks. Fin juillet, il avait partagé sur son profil Patreon une image permettant de découvrir le smartphone sous trois états : avec l’écran ouvert, avec l’écran en partie replié et le smartphone fermé. On devrait ainsi retrouver un design très similaire à la version 2019 du téléphone, mais avec quelques légères différentes, notamment au niveau du menton, moins large, ou sur l’encoche en haut de l’écran, un peu plus discrète.

Du côté des caractéristiques, le site XDA Developers annonçait en mai dernier que le Motorola Razr 2020 serait équipé d’une puce Snapdragon 765, de 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et d’une batterie de 2845 mAh. Contrairement à la première version, le smartphone serait doté d’un second appareil photo arrière.

S’il paraît quasiment certain que le constructeur présentera sa version 2020 du Motorola Razr le 9 septembre prochain, on ignore cependant à quelle date il sera commercialisé. Certaines rumeurs indiquent en effet que le smartphone ne sera pas disponible avant 2021. On devrait être fixé dans moins d’un mois.