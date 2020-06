Motorola a bien un Razr 2 dans les cartons, mais seulement pour 2021

Motorola cherche bien à réitérer le buzz réalisé l'année dernière avec son RAZR pliable au travers d'une nouvelle version de l'appareil, notamment équipée d'un meilleur processeur. Face à la situation sanitaire, cette nouvelle mouture n'arriveraient néanmoins sur le marché que l'année prochaine.

Initialement évoqué pour septembre prochain, le Razr 2 de Motorola ne ferait finalement son entrée sur le marché qu’en 2021, en reprenant alors un schéma annonce / lancement similaire à celui adopté par la filiale de Lenovo l’année dernière, avec la première version de son smartphone pliant. Ce dernier avait pour rappel été présenté en novembre 2019, pour un lancement effectif quelques mois plus tard, en février 2020 et sur certains marchés seulement. À l’origine de l’information, Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants, indique que les circonstances sanitaires actuelles seraient à l’origine de ce report.

Un mobile similaire, mais (nettement) mieux équipé ?

Positionné en alternative au Galaxy Z Flip 5G de Samsung, le RAZR 2 serait toutefois équipé d’un processeur moins véloce. D’après les rumeurs, le Galaxy Z Flip 5G serait lancé parallèlement aux Galaxy Note 20, en août, et arborerait en effet un Snapdragon 865. Le mobile pliable de Motorola se contenterait pour sa part d’un simple Snapdragon 765, qui intègre un module 5G. Une puce milieu de gamme efficace, mais moins rapide que celle visiblement sélectionnée par Samsung pour son smartphone à clapet.

Aux côtés de ce Snapdragon 765, le Razr 2 pourrait par contre compter sur 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. On y trouverait aussi un capteur photo principal ISOCELL Bright GM1 de 48 Mpx et un module selfie de 20 Mpx. L’affichage serait aussi un peu plus étendu que l’année dernière, avec une dalle « Flex View » de 6,7 pouces. Même dynamique pour l’écran secondaire de l’appareil, qui serait également un peu plus large.

Pour rappel, le Razr 2019 intégrait en début d’année un modeste Snapdragon 710, épaulé de 6 Go de RAM pour 128 Go de stockage. La partie photo se limitait à un capteur principal de 16 Mpx, tandis que le module en façade se contentait de 5 Mpx. L’écran OLED, lui, héritait d’une diagonale de 6,2 pouces pour une définition de 2142 x 876 pixels (soit 373 ppp). Outre l’arrivée de la 5G, le RAZR 2 profiterait donc d’une fiche technique généreusement remaniée. Plus de précisions attendues en fin d’année…