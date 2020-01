Motorola Razr : retardé oui, mais pile à temps pour devancer Samsung

Le Motorola Razr sera commercialisé début février aux États-Unis. Malgré son petit retard sur le calendrier initialement prévu, il sortira juste à temps pour devancer l'annonce du Galaxy Z Flip de Samsung.

Le Motorola Razr a été victime de son succès et, en conséquence, retardé. La demande plus forte que prévu a en effet incité le constructeur à reporter la sortie de son smartphone pliable plein de nostalgie. Rappelons à cet égard que le produit devait normalement être commercialisé le 9 janvier 2020 aux États-Unis. À la place, la sortie a été repoussée au 6 février, nous apprend The Verge.

La période des précommandes commencera, quant à elle, le 26 janvier.

Face au smartphone pliable de Samsung

Le choix du 6 février est intéressant. En effet, quelques jours après, le 11 février, se tiendra l’événement de Samsung pour la présentation des Galaxy S20 et, d’après de nombreuses sources, de son nouveau smartphone pliable. Selon toutes vraisemblances, ce dernier, potentiellement appelé « Galaxy Z Flip » profitera d’un format très similaire à celui du Motorola Razr, rappelant les téléphones à clapet du début des années 2000.

En sortant le Razr juste avant, Motorola pourra se targuer d’avoir devancé le leader du marché de la téléphonie mobile sur ce type spécifique de produits. Un argument qui pourrait être intéressant pour valoriser l’image de marque de l’entreprise propulsée par Lenovo.

Quid de l’Europe ?

En Europe, la sortie du Motorola Razr était prévue en 2020 et cela ne devrait pas changer — il faut dire aussi que la fenêtre de tir est large. Nous avons contacté la branche française de la marque afin d’en apprendre plus, mais il semblerait que la firme ait encore besoin de peaufiner quelques détails concernant la commercialisation du smartphone pliable sur le Vieux Continent avant de pouvoir officiellement communiquer dessus.

Le Motorola Razr est annoncé à 1499 dollars aux États-Unis.