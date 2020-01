Samsung Galaxy Z Flip : oubliez le « Bloom », le smartphone pliable aurait un nom moins poétique

Selon les rumeurs, le smartphone "à clapet" pliable de Samsung s'appellerait en fait "Galaxy Z Flip" et non Galaxy Bloom.

Après le Galaxy Fold qui est aussi excitant sur le point technologique que décevant au niveau de ses finitions de l’expérience utilisateur, Samsung prévoirait déjà de sortir un nouveau modèle de smartphone à écran pliable.

Les rumeurs au sujet de ce smartphone commencent déjà à émerger et les premières images montrent un smartphone de taille traditionnelle pliable en deux, à l’instar du nouveau Motorola RAZR. Son design serait inspiré par les fonds de teint compacts de la marque Lancôme et ciblerait en priorité le marché des jeunes femmes.

Si les premières indications laissaient entendre que le smartphone s’appellerait Samsung Galaxy Bloom, voilà que le leaker Ice Universe, qui avait pourtant propagé cette rumeur, la dément, affirmant qu’il ne s’agit en réalité que d’un nom de code.

Bloom is just a code name, the real name is Galaxy Z xxxx, guess it! pic.twitter.com/55mGBp4v0A

— Ice universe (@UniverseIce) January 12, 2020