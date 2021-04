Les Motorola Moto G50 et Moto G100 arrivent en France : la 5G au menu

Motorola officialise le lancement de ses nouveaux Moto G50 et Moto G100, disponibles en France à partir de mi-avril.

Le constructeur Motorola muscle son offre du milieu de gamme avec les Moto G50 et G100. Attendu en France pour ce mois-ci, le binôme a fait l’objet d’un communiqué de presse officiel pour leur lancement au sein de l’Hexagone. Le Moto G100 ne crée aucune surprise puisque son intronisation sur le marché espagnol avait déjà révélé toute sa fiche technique.

Moto G100 : prix et disponibilité

Écran IPS LCD de 6,7 pouces, définition Full HD+, taux de rafraîchissement de 90 Hz, Gorilla Glass 3, prise jack, Wi-Fi 6 et belle épaisseur de 9,69 mm sont au menu. Pour proposer la 5G, le téléphone embarque un processeur Snapdragon 870, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne extensibles via microSD jusqu’à 1 To.

Au niveau de la photo, comptez sur un capteur principal de 64 mégapixels (f/1,7), un ultra grand-angle de 16 mégapixels (117 degrés, f/2,2), un capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) et un capteur ToF. À l’avant, deux caméras ont été installées : l’une de 16 mégapixels, et l’autre pour l’ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Pour aller plus loin

Test du Motorola Moto G8 : il aurait pu être un concurrent sérieux

Ajoutez à cette formule une batterie de 5000 mAh et une recharge rapide de 20 W. Pour son lancement, le Moto G100 est accompagné de la solution Ready For, un dock qui se « raccorde à un écran ou à un ordinateur avec le câble HDMI inclus ». En posant le smartphone dessus, celui-ci se transforme en une plateforme bureautique.

Le Moto G100 sera disponible à partir de la mi-avril au prix de 549 euros.

Moto G50 : la 5G à petit prix

De son côté, le Moto G50 vise davantage l’entrée du milieu de gamme. L’appareil propose un écran LCD de 6,5 pouces, d’une définition HD+ (1600 x 720 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sous son capot se trouve une puce Snapdragon 480 équipée d’un modem 5G et couplée à 4 Go de RAM.

Trois capteurs arrière sont de mise : la caméra principale de 64 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. En façade, un unique objectif de 13 mégapixels a été installé. Le tout est épaulé par une batterie de 5000 mAh et une capacité de stockage de 64 Go (extensible jusqu’à 512 Go).

Le Moto G50 sera disponible à partir de la mi-avril au prix de 249 euros.