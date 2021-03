Motorola Ready For : un mode bureau qui va plus loin que le DeX de Samsung

Samsung a son mode DeX, Motorola son vieux concept Atrix-Webtop. Au travers de sa mise à jour vers Android 11, le Motorola Edge+ propose aux États-Unis un nouveau mode bureau « Ready For »... qui permet de transformer le smartphone en PC de bureau, en console de jeu ou encore en outil rêvé pour les appels vidéo dans le salon.

Une « plateforme polyvalente qui amplifie la puissance de votre smartphone au-delà des limites de votre appareil », c’est en ces termes que Motorola décrit son nouveau mode bureau « Ready For », introduit via Android 11 sur les Motorola Edge Plus américains. Cette fonctionnalité déployée en premier chez les clients Verizon, ressuscite le concept Atrix-Webtop dévoilé par Motorola en 2011. Ce dernier visait à faire du smartphone un appareil unique capable de motoriser tous vos usages informatiques.

Au travers de « Ready For », Motorola est dans le prolongement de ce que Samsung propose depuis quelques années avec son propre mode DeX, mais la filiale de Lenovo va plus loin en cherchant à tirer encore plus parti du multitâche et des grands écrans.

Libérer tout le potentiel de votre smartphone

Comme le rapporte 9to5Google, ce nouveau mode bureau nécessite de connecter le Motorola Edge Plus à un écran plus grand avec un câble USB-C ou HDMI. Motorola s’apprête néanmoins à accompagner son mode « Ready For » d’un dock. Il s’agit en l’occurrence d’un support permettant d’incliner et de faire pivoter le smartphone. Attendu aux États-Unis le 19 avril, il dispose pour ce faire d’une charnière flexible et intègre en prime un ventilateur pour refroidir l’appareil connecté.

Une fois branché à un moniteur, le mode « Ready For » affiche les applications Android sous forme de fenêtres. L’interface de bureau comporte alors une barre de tâche depuis laquelle il est possible de lancer d’autres applications tout en gardant un œil sur celles déjà ouvertes. Le smartphone reste néanmoins utilisable, par exemple pour lancer des appels vidéo en simultanée. Sans surprise, il est possible d’appairer un clavier et une souris, en Bluetooth, au smartphone… ou carrément utiliser l’écran du mobile en guise de trackpad.

Motorola précise enfin qu’un « Media Launcher » est d’actualité pour avoir un aperçu de « toutes vos applications et divertissements préférés en un coup d’œil » lorsque le Motorola Edge+ est connecté à un téléviseur. Un bon moyen de retrouver facilement les applications de streaming vidéo, les services d’appels vidéo (qui utiliseront les caméras arrières de l’appareil pour une meilleure qualité d’image), ou des jeux (à condition d’appairer une manette Bluetooth pour en profiter).

Actuellement annoncée uniquement pour le Motorola Edge+, la fonctionnalité « Ready For » pourrait faire son apparition sur d’autres appareils de la marque.