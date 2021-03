Motorola Moto G100 dévoilé : grosse batterie, puissance, 5G et productivité

Le Motorola Moto G100 a été dévoilé officiellement. L'occasion de découvrir un smartphone qui veut imposer ses ambitions sur le haut de gamme sans pour autant révéler son prix en euros pour le moment.

Nous l’attendions aujourd’hui, le voici dévoilé. Le Motorola Moto G100 a en effet été officialisé ce jeudi. En France, la marque ne semble pas encore communiquer dessus, mais la branche espagnole a déjà publié sur son site les caractéristiques de cet ambitieux smartphone.

Écran 90 Hz et design plastique

Le Moto G100 offre ainsi un écran IPS LCD de 6,7 pouces au ratio 21:9 profitant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’une définition Full HD+. La dalle, protégée par du Gorilla Glass 3, est par ailleurs frappée de deux bulles dans le coin supérieur gauche pour loger le double appareil photo avant.

Au dos, le quadruple module photo s’immisce sous une couche de verre transparente dans un format carré qui fait bien ressortir les différents objectifs. Le reste de la face arrière s’habille de plastique pour arborer un design bien homogène où se distingue toutefois le logo M de Motorola. Pour trouver le lecteur d’empreintes, il faut regarder sur la tranche latérale.

Le téléphone est assez épais — 9,69 mm — pour des dimensions de 168,38 x 73,97 mm et un poids de 207 grammes. Une prise jack 3,5 mm est de la partie.

Un SoC haut de gamme et une grosse batterie

À l’intérieur, le Moto G100 embarque un Snapdragon 870 5G, une puce haut de gamme récemment présentée par Qualcomm. Considérez ce SoC comme une version améliorée du S865. Y sont associés 8 Go de RAM LPDDR5 et un espace de stockage de 128 Go UFS 3.1 extensible via microSD jusqu’à 1 To.

Nous disions plus haut que le Moto G100 était épais : c’est en grande partie parce qu’il embarque une batterie conséquente de 5000 mAh qui devrait assurer une belle autonomie à l’appareil. Hélas, le chargeur livré avec le smartphone ne dépasse pas les 20 W.

Un mode desktop pour la productivité

En ce qui concerne la photo, voici la configuration du module arrière :

capteur principal de 64 mégapixels (f/1,7)

ultra grand-angle de 16 mégapixels, 117 degrés (f/2,2)

capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4)

capteur ToF

À l’avant, on trouve deux capteurs pour les selfies avec des définitions de 16 mégapixels pour le principal et de 8 mégapixels pour l’ultra grand-angle (118 degrés).

Pour le logiciel, il faut savoir que le téléphone s’appuie sur Android 11 et met l’accent sur la productivité avec sa fonction Motorola Ready For qui transforme le smartphone en PC de bureau, mais pas seulement.

Il sert aussi à faire du Moto G100 une console de jeu d’appoint ou un appareil dédié aux appels vidéo à la maison.

De la 5G, mais pas encore de prix

Comme l’indique très clairement le nom du SoC qu’il embarque, le Motorola Moto G100 est compatible avec la 5G, notamment sur la bande 3,5 GHz qui s’appuie sur des infrastructures pensées spécialement pour ce réseau. Quand il sortira en France, il suffira simplement de chercher le forfait 5G qui vous convient.

Cependant, la date de sortie reste encore un mystère au moment où nous écrivons ce papier, ainsi que le prix de vente conseillé. Le site de Motorola Espagne se contente d’indiquer que le téléphone sortira bientôt.

Nous savons néanmoins qu’il existera en trois coloris : bleu, gris foncé et une sorte de blanc métallisé.