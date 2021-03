Moto G100 : le milieu de gamme performant de Motorola se dévoile en images

Le leaker Evleaks a mis en ligne plusieurs photos ainsi que certaines caractéristiques du Moto G100, le prochain smartphone milieu de gamme de Motorola.

Depuis une semaine, plusieurs rumeurs évoquent la présentation d’un nouveau smartphone Motorola milieu de gamme dans les prochains jours. Le Moto G100 devrait ainsi être présenté dès ce jeudi 25 mars.

Avant même son officialisation, le smartphone a fait l’objet de plusieurs fuites. Initialement découvert dans les colonnes du site néerlandais Mobielpiken, le téléphone a par la suite fait l’objet de publication de photos chez TechnikNews. Finalement, ce dimanche, c’est le leaker américain Evan Blass, plus connu sous son pseudonyme d’Evleaks, qui a dévoilé une flopée de rendus presse sur sa page Voice.

Avec ces images, le leaker américain nous permet de découvrir le futur smartphone de Motorola sous toutes les coutures. On peut ainsi distinguer quatre appareils photo au dos — avec la mention « 64 MP Audio zoom » indiquant la définition du capteur principal ainsi que la fonction de zoom audio qui pourrait être semblable à celle proposée par Samsung l’an dernier sur le Galaxy S20.

Le smartphone devrait par ailleurs proposer un écran plat poinçonné en haut à gauche de deux capteurs photo pour les selfies. On devrait également retrouver un lecteur d’empreintes digitales logé sur la tranche, au niveau du bouton d’alimentation. Par ailleurs, la tranche inférieure intégrerait non seulement une prise USB-C pour la recharge, mais également une prise jack pour brancher un casque ou des écouteurs.

Un smartphone avec des caractéristiques alléchantes

Selon Evan Blass, le Moto G100 devrait embarquer un écran de 6,7 pouces, mais également un processeur Snapdragon 870, 256 Go de stockage extensible par carte microSD et 12 Go de RAM. Le module photo serait constitué d’un appareil principal de 64 mégapixels, d’un capteur ToF et de deux autres modules de 16 et 2 mégapixels. Du côté de la batterie, c’est un accumulateur de 5000 mAh qui serait intégré par Motorola, compatible avec une charge rapide d’une puissance de 20 W.

Si ces caractéristiques vous disent quelque chose, c’est sans doute normal. Il faut dire que si le Moto G100 est un smartphone neuf pour l’Europe, il s’agirait d’un nouveau nom de baptême pour un téléphone lancé fin janvier en Chine, le Motorola Edge S.

On devrait en savoir plus sur le prix et l’ensemble des caractéristiques du Moto G100 lors de sa présentation officielle, attendue ce jeudi.