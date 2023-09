Pour la rentrée, MSI déstocke ses meilleurs PC portables

Pour MSI, la reprise rime avec remise. En effet, le constructeur lance une vague de promotions sur une sélection de PC portables. Des machines performantes qui plairont aussi bien aux étudiants qu’aux créatifs et même aux joueurs exigeants.

Que l’on soit étudiant ou non, s’équiper pour la rentrée peut rapidement faire exploser un budget. Heureusement, cette année, il est tout à fait possible de profiter d’un ordinateur neuf et performant à un prix réduit. Et c’est du côté de MSI qu’il faut regarder.

Notebook, ultrabook, PC gamer… MSI ne lésine pas sur les références en promotion. Une vague de bons plans, que l’on peut retrouver à cette adresse, et dont nous avons extrait les meilleures affaires pour garantir une reprise professionnelle et scolaire sous de bons auspices.

Le MSI Modern 14 C13M-414XFR, la bonne solution pour les étudiants

Le MSI Modern 14 C13M-414XFR ne manquera pas de séduire les étudiants pour au moins trois raisons : son prix, sa fiche technique et sa grande mobilité. C’est ce dernier point qui nous intéresse en premier : avec son poids de 1,4 kg et son épaisseur de 19,3 mm, ce PC portable de 14 pouces se glisse facilement dans un sac à dos. Il n’est pas pesant lors des nombreux déplacements vers les salles de cours.

Côté fiche technique, il surprend en dégainant un processeur Intel Core i7 de 13ᵉ gen, renforcé par 8 Go de RAM et 512 Go de stockage sur SSD. Des caractéristiques musclées plutôt rares sur un ordinateur vendu moins de 700 euros. Car oui, en plus du traitement de texte basique et la navigation web, le MSI Modern 14 C13M-414XFR supporte aisément la retouche photo ou le montage audio.

Pour ce qui est de la connectique, on retrouve un port HDMI, 3 ports USB-A, un port USB Type-C, une prise jack et un lecteur de MicroSD. Une connectique qui permet notamment au MSI Modern 14 C13M-414XFR de profiter de deux moniteurs externes en simultané.

Reste son prix. Celui-ci a le mérite de s’adapter à un budget étudiant puisque le MSI Modern 14 C13M-414XFR est proposé à 699 euros au lieu de 849 euros sur le site de MSI.

Le MSI Katana 15, la dernière génération de RTX 40

Il ne faut qu’un simple coup d’œil pour voir que le MSI Katana 15 est une machine taillée pour le jeu. Son design fin, anguleux, et son clavier rétro-éclairé RGB lui donnent un cachet futuriste. Clavier qui comprend d’ailleurs un pavé numérique pour assurer une frappe plus agréable. En bon PC gamer, le MSI Katana 15 ne fait pas l’impasse sur la connectique avec un port HDMI 2.1 (8K 60 Hz / 4K 120 Hz), une prise RJ45, un port USB Type-C et trois ports USB-A.

Son bel écran LCD de 15,6 pouces assure une définition Full HD et surtout un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Non content d’offrir un bon rendu graphique, le MSI Katana 15 permet aux joueurs compétitifs de ne manquer aucun détail grâce à une image parfaitement fluide.

Cela dit, c’est principalement au niveau de sa fiche technique que le MSI Katana 15 s’inscrit comme un véritable allié pour les joueurs. Outre un puissant processeur Intel Core i7 de 12e gen, il jouit de la dernière génération de carte graphique Nvidia avec une RTX 4050. Les titres récents comme ceux à venir les prochaines années tourneront sans le moindre souci dans une qualité graphique plus qu’honorable.

Pour la rentrée, MSI casse le prix du MSI Katana 15 B12VEK-064XFR. Il passe ainsi à 1 299 euros contre 1 499 en temps normal. Une remise de 200 euros accompagnée d’un autre présent : un sac à dos MSI Essential offert pour faciliter le transport de ce laptop performant.

Le MSI Summit E14FlipEvo, la polyvalence même

Les joueurs ne sont pas les seuls à profiter des bons plans mis en place par MSI. Les pros et les créatifs ont aussi la possibilité de s’équiper sans (trop) casser leur tirelire grâce au MSI Summit E14FlipEvo.

Ce très bel ultrabook a la judicieuse idée de s’appuyer sur une fiche technique solide pour répondre aux besoins professionnels. On trouve ainsi un processeur Intel Core i7 de 13ᵉ gen cette fois-ci, avec 16 Go de RAM et un SSD de 1 To. Que ce soit pour la retouche photo, la création d’illustrations, la mise en page de présentations ou le simple traitement de texte, le MSI Summit E14FlipEvo ne faillira pas au quotidien.

La finesse de son design, seulement 17,9 mm d’épaisseur, et sa charnière à 360° permettent aux MSI Summit E14FlipEvo de se transformer rapidement en tablette. Tablette qu’il est possible d’utiliser avec les doigts ou un stylet puisque son écran QHD de 14 pouces est entièrement tactile. Cette métamorphose garantit au MSI Summit E14FlipEvo une véritable dimension multimédia. Ne serait-ce que pour regarder confortablement une série en déplacement sans s’encombrer de plusieurs appareils.

On vous le disait, le MSI Summit E14FlipEvo devient plus abordable pour la rentrée. Son prix habituel de 1 949 euros laisse sa place à une tarification plus douce de 1 699 euros. Et ce n’est pas tout puisqu’une station de connectique MSI USB C Docking Station Gen 2 est offerte pour l’achat de cet ordinateur. Une belle occasion de connecter de nombreux périphériques externes au MSI Summit E14FlipEvo sans avoir à débourser 250 euros supplémentaires

Le MSI Titan GT77, pour les joueurs exigeants

Besoin d’un ordinateur puissant sans avoir à s’encombrer d’une grosse tour ? Le MSI Titan GT77 remplit facilement cette mission. Il faut dire qu’il s’appuie sur un processeur Intel Core i9 de 12ᵉ gen et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Autant dire qu’il peut faire tourner tous les jeux récents, comme Baldur’s Gate 3 ou Starfield, dans d’excellentes conditions graphiques.

Surtout que le MSI Titan GT77 embarque 64 Go de RAM pour une fluidité constante en jeu et une mémoire interne colossale de 4 To. Un double SSD qui permet donc de stocker tous les jeux les plus gourmands et d’avoir encore de la place pour ses films, séries et autres dossiers volumineux.

Le MSI Titan GT77 se démarque aussi par un design atypique. Son ventilateur derrière l’écran et sa coque noire ne sont pas sans rappeler l’esthétique des voitures de sport. Le clavier rétroéclairé, lui, donne toujours un petit effet “wahou” lors de la frappe. Mais, c’est son écran qui impressionne le plus. Le MSI Titan GT77 embarque une dalle de 17,6 pouces à la définition UHD (3840 × 2 160 pixels). Il peut afficher n’importe quel contenu en 4K sans le moindre problème (à condition que ledit contenu soit lui-même à ce niveau de définition). Son taux de rafraîchissement de 120 Hz offre une image fluide en toute circonstance.

Habituellement vendu 5 799 euros, le MSI Titan GT77 tombe 3 299 euros chez MSI soit une monstrueuse remise de 2 500 euros. Mieux, une souris gamer MSI Gaming M99 ainsi qu’un sac à dos MSI Gaming Titan sont offerts avec ce puissant PC portable. Un joli cadeau pour les joueurs et les joueuses nomades.