MSI Project Zero et Asus ROG Maximus Z790 : l’avenir du PC gaming est là

Dans le montage PC, la tendance actuelle penche vers des setups qui en mettent plein la vue. On voit de plus en plus de boîtiers avec de grandes surfaces vitrées, permettant de voir l’intérieur. Selon les goûts de chacun, on peut trouver des composants blindés de RGB, ou au contraire, des setups plus sobres, voire un mix des deux. Il y a aussi ceux qui mettent des écrans LCD, et on ne jugera pas.

Mais, le point commun de ces boîtiers, c’est leur design axé sur l’airflow, c’est-à-dire la circulation de l’air pour garder au frais des composants clés comme le CPU et la carte graphique. Ces boîtiers récents sont conçus avec des faces avant et arrière ouvertes pour y caler des ventilos partout, y compris en haut et en bas. Côté câblage, tout est fait pour que ça ne traîne pas partout. Les câbles sont souvent planqués à l’arrière ou dans la zone du bas près de l’alimentation.

Des connecteurs invisibles ou presque

Les fabricants de cartes mères et de boîtiers doivent se creuser les méninges pour suivre la cadence. Ils se sont mis à intégrer des connecteurs qu’on ne voit presque pas, cachés derrière le PCB de la carte mère. L’idée, c’est de réduire le bazar de câbles à brancher et à masquer après (USB, SATA, ARGB, et compagnie).

Pour le CES 2024, il y a eu des annonces dans ce sens. Asus a lancé la ROG Maximus Z790 HERO BTF, baptisée « Back To (the) Future ». MSI, de son côté, a dévoilé le Project Zero, avec un boîtier spécial pour aller avec, en version AMD (B760M Project Zero) et Intel (Z790 Project Zero). D’ailleurs, Asus ROG a été loin, la carte graphique ne dispose même pas de connecteurs d’alimentation classique. En effet, celui-ci se fait via la base du PCB.

Finalement, les boîtiers avec de grandes vitres ne sont pas juste là pour le show : ils servent aussi un but fonctionnel en mettant en valeur des composants soigneusement choisis et illuminés par du RGB, ou non, selon les préférences de chacun. Le point crucial de ces conceptions modernes réside dans leur capacité à optimiser l’airflow, garantissant ainsi que les composants essentiels tels que le CPU et la carte graphique restent au frais même sous forte sollicitation. Et, il est fort à parier que cette tendance se généralise à l’ensemble du marché.

