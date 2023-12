Voici un PC tout-en-un avec un écran 4K tactile, ce n’est pas une blague

Élégance et simplicité sont les maîtres mots de cette nouvelle ère qui s'ouvre à nous... Vous rigolez ? Pour preuve, ce nouveau boitier PC.

Vous pensiez avoir tout vu avec les ventilateurs de boîtier PC affichant des gifs ? Attachez votre ceinture. Mifcom, avec une certaine créativité débridée, présente le boîtier PC Hyte Y70 équipé d’un écran tactile 4K. L’équivalent d’un iMac qui aurait fait un stage chez les gamers pour créer un All in One au goût douteux. Plutôt que de se contenter d’une simple tour, pourquoi ne pas succomber pour ce boitier ?

Ce boîtier se distingue non seulement par son écran intégré, mais aussi par sa flexibilité. La carte graphique, par exemple, peut être montée verticalement, permettant ainsi une meilleure visualisation et un refroidissement optimisé. Mifcom a clairement positionné ce produit comme une vitrine de sa maîtrise technologique, proposant des configurations premium.

Pour aller plus loin

Meilleur boîtier PC : quelle tour choisir pour son PC gamer en 2023 ?

Le cœur de ce système repose sur des composants très chers. Pour la version Intel, Mifcom a opté pour le Core i9-14900K, tandis que la version AMD est animée par un Ryzen 9 7950X3D. Ces processeurs sont parmi les plus performants du marché. Côté graphique, les deux configurations utilisent une RTX 4090 de Gigabyte, une des cartes graphiques les plus puissantes disponibles à l’heure actuelle. L’ensemble des composants est du haut de gamme, jusqu’à l’alimentation Corsair RMx Series de 1 000 watts, mais aussi le SSD WD Black SN850X de 4 To.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs processeurs (CPU) Intel et AMD Ryzen en 2023 ?

L’extravagance a un prix

Avec de tels composants, le prix de ces systèmes est naturellement élevé. Affichés à respectivement 5 599 euros et 5 699 euros, ces PC ne sont clairement pas destinés à tous les budgets. Quant au boitier de la marque Hyte, seul, il est vendu à un peu plus de 400 euros.

C’est une pièce d’exposition plus qu’une révolution technologique, destinée à ceux qui aiment autant montrer leur richesse que jouer à des jeux vidéo. Ici, on flirte avec le superflu. Et, pourtant, quelque part dans cette opulence, je trouve un charme coupable à cette extravagance. Arrêtez-moi !