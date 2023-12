La dernière tendance en hardware PC est aussi extravagante qu’inutile

C'est le dernier cri dans le monde des PC : non content de simplement refroidir, les ventilateurs se parent maintenant d'écrans LCD.

Les systèmes de watercooling CPU AiO, comme ceux de chez NZXT, se sont déjà parés d’écrans pour afficher températures et petits logos personnalisés. Mais aujourd’hui, la tendance s’étend aux ventilateurs de boîtier avec un ajout assez flashy : des écrans LCD.

Des ventilos avec écrans LCD

Lian Li pousse la personnalisation à l’extrême avec sa gamme UNI FAN TL. Ces ventilos de 120 ou 140 mm ne se contentent plus de brasser de l’air ; ils embarquent des LED RGB et surtout, des écrans LCD de 1,6 à 2,5 pouces. Les possibilités sont vastes : afficher des stats en temps réel, des logos personnalisés, ou même de petites animations pour donner vie à votre PC. Niveau prix, comptez environ 47 $ pour le petit modèle et 52 $ pour le grand, plus un contrôleur spécifique pour que le tout fonctionne de concert.

Si l’idée est séduisante sur le papier, il y a quelques petits détails techniques à ne pas négliger. Premièrement, l’écran n’est visible que d’un côté, donc si vous inversez le ventilateur pour ajuster le flux d’air, vous ne verrez plus rien. Deuxièmement, bien que très esthétiques, ces écrans restent des gadgets. Ils ne vont pas booster les performances de votre PC, mais ils vont sûrement le rendre unique. Côté pratique, Lian Li a pensé à tout avec des versions inversées de ses ventilos.

Enfin, il y a aussi l’impact écologique et de la sobriété numérique. Alors que l’industrie informatique est déjà sous le feu des critiques pour sa consommation énergétique et son empreinte carbone, l’ajout de fonctionnalités principalement esthétiques telles que des écrans supplémentaires sur des composants qui n’en nécessitent pas souligne un penchant vers le superflu. En plus, c’est un moyen d’augmenter les prix : près de 50 dollars pour un ventilateur, c’est cher !