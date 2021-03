MSI bat un record avec de la mémoire RAM DDR4 cadencée à 7156 MHz

C'est le genre de record qui n'impressionnera que ceux qui ont le hardware qui coulent dans leur sang. L'équipe en charge de l'overclocking chez MSI vient de faire tomber un record.

On peut overclocker un CPU et un GPU, mais saviez-vous que l’on pouvait overclocker de la mémoire vive ? Une équipe de MSI a utilisé des barrettes de mémoire HyperX Predator 2400 avec seulement 8 Go de mémoire qui ont été overclockées à 2 x 3578 MHz pour un total de 7156 MHz, ce qui a dépassé la valeur maximale récemment fixée par un autre recordman chinois, « Hocayu », d’environ 50 MHz. Évidemment, MSI utilise ce nouveau record à des fins publicitaires pour démontrer le potentiel d’overclocking de sa nouvelle carte mère MEG Z590I Unify.

Pour atteindre ce résultat, ils ont eu recours à une configuration avec un processeur Intel Core i9-11900KF. C’est un nouveau processeur à huit cœurs de la 11e génération Intel Core, mieux connue sous le nom de famille « Rocket Lake S ». MSI a dû augmenter la latence de la mémoire (CL / CAS) de la RAM HyperX à CL-58.

Memory frequency world record – DDR4-7156MHz achieved by our OC team with the MEG Z590I UNIFY, as validated on HWBOT. #MSIZ590 pic.twitter.com/EJMd63JZ34 — MSI Gaming (@msigaming) March 31, 2021

Comment fonctionne la fréquence d’horloge de la mémoire RAM ?

Contrairement aux autres supports de stockage, les cellules RAM sont volatiles. Lorsque l’alimentation d’une cellule RAM est coupée, les données stockées sont définitivement perdues. C’est pourquoi, quand votre ordinateur plante, vous pouvez le redémarrer afin de régler certains problèmes.

Il existe deux principaux types de cellules RAM, la RAM statique (SRAM) et la dynamique (DRAM). La SRAM conserve les bits de données dans sa mémoire tant que l’alimentation est fournie. Contrairement à la DRAM, qui stocke les bits dans des cellules constituées d’un condensateur et d’un transistor, la SRAM n’a pas besoin d’être périodiquement rafraîchie. La RAM statique offre un accès plus rapide aux données et coûte plus cher que la DRAM. La SRAM est généralement utilisée pour le cache tandis que la DRAM est utilisée pour la mémoire principale.

Les ingénieurs ont finalement mis au point une nouvelle technologie connue sous le nom de DDR. DDR signifie Double Data Rate. Une barrette de DDR se base sur la vitesse de la carte mère et la double, transférant deux blocs de données par cycle d’horloge. Avec chaque nouvelle génération ultérieure, le DDR peut transférer deux fois plus de données au cours de la même période.

DDR2 – fréquence de bus x 2 x 2

DDR3 – fréquence de bus x 2 x 2²

DDR4 – fréquence de bus x 2 x 2³

Cette fréquence de la RAM ou vitesse d’horloge est donc le nombre maximum de commandes qui peuvent être traitées par seconde, elle est mesurée en mégahertz (MHz) ou MT/s.

Aujourd’hui, les RAM DDR4 les plus courantes vont de 2133 MHz à 4000 MHz avec des capacités allant de 4 Go à 32 Go par module et un total de 128 Go. Plus coûteuses, les barrettes basées sur des fréquences au-delà de 3200 MHz sont l’apanage du haut de gamme. Il est très important de comprendre que la fréquence d’horloge annoncée est le maximum théorique que la mémoire peut utiliser. Cela ne garantit en aucun cas que la mémoire fonctionnera à cette vitesse.

Enfin, ce ne sont pas les seules variables à surveiller lors de l’achat de la mémoire RAM pour votre PC. Vérifiez la compatibilité de votre carte mère, mais aussi la latence CAS Latency (Column Address Strobe) ou CL, temps d’accès à une colonne. Pour faire simple, plus les timings sont agressifs (réduits), plus la mémoire sera rapide, pour une fréquence donnée.

Pour rappel, les premiers produits en DDR5 SDRAM seront commercialisés dès 2021, Samsung a déjà dévoilé un modèle à 512 Go, avec des débits impressionnants (7200 Mbit/s, soit le double des performances de la DDR4). Ce type de mémoire sera destiné avant tout au marché des serveurs et data centers, mais on en profitera plus tard sur nos appareils électroniques. AMD prévoit d’exploiter la mémoire DDR5 dès 2022. La mémoire vive DDR5 permettra, entre autres, des fréquences comprises entre 3200 et 8400 MHz, ce qui pourra permettre de réaliser de nouveaux records d’overcloking.