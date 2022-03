Ce YouTubeur a créé une Nintendo GameCube portable en hommage à un vieux fake de 2005

Les visuels fantasques montrant des concepts de consoles sont très souvent partagés sur internet. En 2005 déjà, le concept d'une GameCube portable avait fait le buzz sur la toile. Presque 20 ans plus tard, elle a finalement pris vie entre les mains d'un YouTubeur passionné...

La console Nintendo GameCube, sortie en 2002 en Europe, a tellement marqué les joueurs que certains rêvaient de déclinaisons portables de la console. Des images avaient ainsi circulé en 2005, montrant une version d’une GameCube dans un format portable. S’il s’est avéré que ces images étaient fausses, aujourd’hui, un modeur passionné par les consoles Nintendo a décidé de donner vie à ce concept… avec succès.

La GameCube portable prend vie des années plus tard

GingerOfOz a donc créé une véritable et fonctionnelle version portable de la GameCube, en tout point quasi similaire aux visuels qui avaient été partagés à l’époque. Le jeune homme explique sur son compte Twitter qu’il en a eu assez qu’elle ne soit pas réelle et a donc décidé de s’en occuper lui-même.

Dans une vidéo postée sur YouTube, il raconte la fabrication de cette petite console portable et montre le résultat. La console fait effectivement tourner l’intégralité du catalogue de jeux GameCube, de The Legend of Zelda : The Wind Waker à Pikmin en passant par Super Mario Sunshine.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Il y a évidemment une astuce derrière tout cela. GingerOfOz a en fait utilisé la carte mère d’une Nintendo Wii, qui est physiquement beaucoup plus petite et plus facilement modifiable. Or la Wii propose une rétrocompatibilité complète avec les titres de GameCube… Les jeux s’affichent donc en 480p sur l’unique exemplaire de cette console, qui bénéficie d’une heure et demie d’autonomie.

L’histoire derrière la création

Pour produire les pièces au format et à l’apparence désirée, le YouTubeur a utilisé une imprimante 3D, ce qui lui a permis de coller au maximum avec les visuels de 2005, même s’il a dû, entre autres, modifier l’apparence des joysticks. Si la console créée de toute pièce par GingerOfOz possède bien une fente pour insérer un disque, celle-ci à une fonction purement esthétique, puisqu’il n’y avait en fait pas la place pour ajouter un véritable lecteur.

Quant à l’image originelle de 2005, le YouTubeur nous apprend qu’elle avait été créée à l’époque par un étudiant nommé Demond, qui souhaitait s’exercer à la maitrise du logiciel Autodesk 3D Studio Max pour le rendu de produits. Ce dernier avait posté l’image sur Internet pour voir si les internautes penseraient qu’elle était réelle… L’histoire finit bien puisque Demond a d’ailleurs fini par être employé par des compagnies telles qu’Ubisoft.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.