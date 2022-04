Nintendo Switch Online : un nouveau jeu Nintendo 64 arrive

Comme promis, mais plus lentement qu’espéré, l’offre de jeux Nintendo 64 du service Nintendo Switch Online + Pack additionnel continue de s’enrichir. Voici venir le 15 avril le tout premier Mario Golf. En attendant toujours le pléthorique catalogue promis…

Retour dans le passé pour les utilisateurs du Nintendo Switch Online, le service sur abonnement des consoles Switch. Big N a annoncé l’arrivée en avril d’un nouveau jeu au catalogue Nintendo 64.

Et c’est Mario Golf qui sera de la partie dès le 15 avril pour les abonnés du service Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Sorti en 1999, le premier jeu de la saga met les fans de sport arcade à l’honneur. Et il revient dans sa version d’origine, à jouer en solo ou avec ses amis, avec ses 10 modes de jeu, 6 parcours de championnat et 14 personnes au choix. Les mécaniques sont les mêmes et vous devrez être le meilleur golfeur du lot, perturber la concentration de vos rivaux, pour arriver à vos fins.

Mario Golf, le titre qui a lancé la série, rejoint le catalogue Nintendo 64 du service Nintendo Switch Online + Pack additionnel le 15/04 ! pic.twitter.com/WMqus4IAS6 — Nintendo France (@NintendoFrance) April 7, 2022

Du rétrogaming qui se fait toujours un peu attendre

Si Nintendo a enrichi son service sur abonnement premium (39,99 euros par an contre 19,99 euros pour un abonnement individuel simple) avec l’extension Animal Crossing : New Horizons ou encore les nouveaux circuits Mario Kart 8 Deluxe inclus dans le tarif, les ajouts de jeux plus anciens des consoles Nintendo 64 et Mega Drive tardent à arriver.

Les jeux Nintendo 64 disponibles dans l’offre Nintendo Switch Online + Pack additionnel // Source : Nintendo Les jeux Mega Drive disponibles dans l’offre Nintendo Switch Online + Pack additionnel // Source : Nintendo

Pour son catalogue N64, la firme de Kyoto avait promis, au lancement en septembre dernier, l’arrivée rapide de The Legend of Zelda : Majora’s Mask, Paper Mario, F-Zero X, Banjo-Kazooie, Pokémon Snap ou encore Kirby 64 : The Crystal Shards et Mario Golf. Ils sont arrivés au compte-gouttes et certains se font encore attendre comme Kirby 64 ou Pokemon Snap. Début avril, on ne comptait ainsi que 13 jeux proposés par la maison-mère.

L’offre Mega Drive apparaît un peu plus fournie avec les titres emblématiques SEGA comme Sonic The Hedgehog 2, Ecco The Dolphin, Streets of Rage 2, Phantay Star IV, Castlevania Bloodline, Contra Hard Corps et bien d’autres encore pour un total de 22 titres à ce jour.

