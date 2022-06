Nintendo Direct mini : 7 jeux qu’on attend de pied ferme sur la Switch

Nintendo a tenu un court évènement en ligne, mardi, pour présenter les jeux attendus sur Switch d'ici 2023. Parmi les titres annoncés, le retour de Mario et des Lapins Crétins, celui de Sonic, de Super Bomberman, Mega Man ou encore un nouveau jeu Minecraft.

Pas d’E3, pas de problème. En décalage par rapport au Summer Game Fest — ou à l’écart –, Nintendo a diffusé un nouvel évènement en ligne, mardi, mais en format court.

Ce Nintendo Direct mini a été l’occasion de découvrir les prochains jeux qui arriveront sur Nintendo Switch, issus d’éditeurs tiers dont Ubisoft, Bandai Namco, Konami et autres Square Enix.

De Mario et les Lapins Crétins à Portal

À la différence de la Wii U, la Switch a su séduire ses partenaires pour qu’ils lui offrent des jeux pour doper son catalogue. En retour, la firme japonaise sait se montrer reconnaissante et les promouvoir lors d’une mini conférence dédiée. Durant 25 minutes, c’est donc une litanie de titres qui a défilé sur les écrans. Des jeux disponibles entre l’été 2022 et la fin 2023. Si vous espériez avoir des nouvelles de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, passez votre chemin.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope

Mario revient s’associer aux Lapins Crétins, et désormais à Bowers également. Ils doivent sauver la galaxie d’une nouvelle menace, Cursa, qui veut en absorber toute l’énergie. Pour cela, ils doivent capturer des Sparks, créatures nées de la fusion des Lumas et des Lapins Crétins. Et c’est reparti pour un combat tactique par équipes de trois. Le jeu sera disponible le 20 octobre prochain.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Minecraft Legends

Les cubes les plus connus du jeu vidéo se muent en jeu d’action-stratégie. Minecraft devient un jeu multijoueur dans de magnifiques contrées menacées par des ennemis venus d’une autre dimension. Minecraft Legends arrive l’an prochain sur Switch, mais aussi sur Xbox Series X∣S, Xbox One, PS4, PS5 et PC.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pac-Man World Re-Pac

Vous connaissiez Pac-Man World. Voici donc son remake. La famille de la plus célèbre bille jaune du jeu vidéo a été enlevée et le héros doit se rendre sur l’île aux fantômes pour les libérer. Et pour cela, il peut compter sur un atout : sa capacité à se transformer en Pac-Man géant pour partir à l’assaut de multiples niveaux. Début des courses folles dès le 26 août.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Return to Monkey Island

La saga de pirates à succès fait son retour cette année et ce sera sur Switch en exclusivité temporaire d’ici la fin 2022. Return to Monkey Island est le 3e épisode de la franchise créée par Ron Gilbert. Partez explorer les îles dans ce point’n’click, résolvez les énigmes et méfiez-vous des singeries en tous genres.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Sonic Frontiers

Sonic a pris ses quartiers chez son ancienne concurrence depuis plusieurs années. Le hérisson bleu part à l’assaut des Starfall Islands pour découvrir les mystères d’une civilisation ancienne. Retrouvez vos réflexes habituels et à vous les accélérations et les roulades l’hiver prochain.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Portal : collection cubique

Portal et Portal 2 sont d’ores et déjà disponibles sur Switch par l’intermédiaire de ce pack Collection cubique. Les jeux de casse-têtes pour jouer avec les lois de la physique spatiale, d’énigmes basées sur des portails sont au menu afin d’affronter l’IA GLaDOS qui veut votre perte. À jouer en local, en ligne ou sur écran partagé.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Mega Man Battle Network Legacy Collection

Avis aux fans de Mega Man ! 10 jeux Mega Man Battle Network de la Game Boy Advance débarquent sur Switch courant 2023. À vous les jeux de combat et autres, ainsi que 1000 illustrations et plus de 150 musiques de la franchise à écouter. La Collection sera également proposée en deux volumes.

Mega Man Battle Network Legacy Collection // Source : Capcom Mega Man Battle Network Legacy Collection // Source : Capcom Mega Man Battle Network Legacy Collection // Source : Capcom Mega Man Battle Network Legacy Collection // Source : Capcom

Et aussi…

No Man’s Sky arrive le 7 octobre avec son système procédural et son jeu d’exploration spatiale parmi des centaines de galaxies. A Plague Tale : Requiem sera également disponible sur Switch mais en version cloud, avec donc l’obligation d’une connexion internet (18 octobre). NieR:Automata The End of YoRHa Edition pose sa mécanique de jeu le 6 octobre et part défendre la Terre avec ses graphismes et son gameplay uniques. Si vous aimez les jeux d’inspiration japonaise, les jeux Persona 5, Persona 4 Golden et Persona 3 Portable seront proposés progressivement dès le 21 octobre.

Alors que le premier avait été une exclusivité Google Stadia un long moment, Super Bomberman R 2 arrive chez Nintendo avec tous ses modes de combat classiques et un nouveau mode Château pour jouer par équipe de 15. Début de la baston en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.