À quel prix sera la Nintendo Switch 2 ? Notre analyse et notre estimation

L’annonce de la PS5 Pro à 800 euros a fait renaitre des interrogations concernant le prix de la prochaine console de Nintendo. On pense qu’il n’y a pas encore lieu de s’inquiéter.

Le prix très élevé de la PS5 Pro a fait beaucoup jaser sur Internet et les réseaux sociaux. Il faut dire qu’avec un prix de lancement de 800 euros, Sony met les pieds dans un nouveau marché, proche de celui du jeu vidéo de luxe.

Pour certains, il s’agit d’un préambule et une nouvelle gamme de prix à laquelle les joueurs vont devoir s’habituer avec toutes les futures machines. De quoi faire craindre une nouvelle console de Nintendo à un prix bien plus élevé ?

Les habitudes de Nintendo

Il faut commencer par regarder l’historique de Nintendo. Nous avons réalisé un comparatif du prix de lancement des consoles avec un tarif ajusté en fonction de l’inflation.

Source : Frandroid

On peut remarquer que les prix des consoles Nintendo se situent tous sous la barre des 430 euros. La console de Nintendo la plus chère de ce classement est le pack « Premium » de la Wii U, la console de salon qui s’est le moins vendu de l’histoire du constructeur.

Si Nintendo continue sa tradition, sa prochaine console de jeu devait se situer entre 300 et 400 euros au lancement.

Le risque d’une nouvelle Wii U

D’autant que Nintendo est dans une position très particulière de son Histoire. Le constructeur n’a plus qu’une seule console sur le marché, jouant à la fois le rôle de console de salon et de console portable. Sa réussite dépend donc des ventes de cette console.

Avec la Switch, comme avec la Wii en son temps, Nintendo a fait carton plein. Il s’agit de l’une des consoles les plus vendues de l’Histoire. Il est indéniable que la Nintendo Switch est une console très populaire.

Mais avec un changement de génération, tout est à refaire. C’est la dure loi du marché des consoles. Nintendo en sait quelque chose, la Wii U fut un échec cuisant après le succès mondial de la Wii.

On pourrait se dire que la probable rétrocompatibilité de cette nouvelle console Nintendo avec les jeux Switch 1 pourrait l’aider à faciliter la transition des joueurs, mais c’était aussi le cas de la Wii U.

L’équation de la Nintendo Switch 2

Pour imaginer le prix de la prochaine console de Nintendo, il faut donc prendre en compte ces éléments :

Nintendo a l’habitude de lancer ses consoles à moins 400 euros ;

Nintendo ressort gagnant de la génération Switch et peut probablement se permettre d’être plus gourmand ;

Nintendo ne vend pas ses consoles à perte ;

Nintendo veut probablement éviter l’échec de la Wii U lancée à plus de 400 euros.

Mais Nintendo n’est pas seul à déterminer le prix de sa prochaine console. En effet, sauf surprise de dernière minute, le constructeur s’est associé une nouvelle fois avec Nvidia et le coût de fabrication de la console sera forcément déterminant.

Or Nvidia a largement augmenté le prix de ses produits au cours des dernières générations, lui-même dépendant des coûts de son partenaire technologique TSMC. Nintendo n’est pas n’importe qui, et on imagine bien que les deux géants ont longuement négocié leurs tarifs. Toujours est-il qu’il est quasi assuré qu’une « Nintendo Switch 2 » aura un coût de fabrication nettement supérieur à celui de la Nintendo Switch.

À quel prix s’attendre ?

Dès lors, avec tous ces critères et en prenant compte de l’inflation, il ne faut pas espérer une nouvelle console au tarif de la Nintendo Switch.

On ne peut pas imaginer Nintendo oser s’aventurer à commercialiser une console trop chère non plus, au risque de ne pas réussir la prochaine étape de sa course de relai entre la Switch et sa nouvelle console.

Sans fuite ni source sur lesquelles s’appuyer, il nous apparait raisonnable à la vue de tous ces critères d’imaginer un tarif autour des 400 euros, mais probablement pas plus que 450 euros.

Face aux 330 euros du prix de lancement de la Nintendo Switch, cela marquerait quoi qu’il en soit une hausse de prix notable. Mais en restant sous la barre des 450 euros, Nintendo s’assurerait de rester sous le tarif des PlayStation 5. Et la Xbox Series S ? Elle se vend trop peu à ce stade pour représenter un concurrent de taille face à Nintendo.