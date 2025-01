La Nintendo Switch 2 est sur toutes les bouches, sa présentation approche et les commerçants commencent à se placer. Le site Cultura a discrètement mis en ligne une page dédiée à la Nintendo Switch 2.

Un concept basé sur les fuites du design de la Switch 2 // Source : mjayer/reddit

La frénésie autour de la future console de Nintendo atteint de nouveaux sommets. Les fans de jeu vidéo attendent avec impatience la présentation officielle de la nouvelle console, dont on commence à avoir une certaine idée du design et des caractéristiques.

Chaque micro changement du côté de Nintendo est désormais le sujet de débats sur Internet pour savoir si cela a un lien avec la nouvelle console. Comme lorsque Nintendo Japon change la bannière de son compte Twitter pour afficher Mario et Luigi pointant la main vers… un emplacement vide.

Même le CES 2025 n’y a pas échappé. Nintendo y était absent, mais des accessoiristes ont profité de l’ébullition autour de la machine pour faire un joli coup de comm à petit prix.

Au tour de Cultura

En France, c’est Cultura qui fait désormais parler d’elle autour du lancement de la Switch 2. Des internautes ont remarqué que l’enseigne avait mis en place une page dédiée à la future console de Nintendo. La page est complètement vide évidemment, mais propose tout de même une description pour Google.

Découvrez la Nintendo Switch 2 sur Cultura.com : performances améliorées, nouvelles fonctionnalités et une expérience de jeu encore plus immersive pour tous les gamers ! Bientôt en précommande. Livraison gratuite en magasin !

Alors une fuite de la part de Cultura ? C’est très peu probable. En réalité il s’agit sans aucun doute d’un « placeholder », une page mise en ligne pour commencer à gagner des places sur Google et renforcer le SEO.

Ce n’est que l’énième témoignage de l’euphorie autour du prochain lancement de Nintendo. Et pour cause, la première Nintendo Switch est devenue l’une des consoles les plus populaire de l’Histoire, et devrait bientôt gagner la première position en rattrapant la PlayStation 2 (c’est déjà le cas aux États-Unis).

Le paragraphe de description est complètement générique et peut s’appliquer à n’importe quelle nouvelle console de jeu. On pourrait même penser à un paragraphe généré par ChatGPT. Il n’y a rien ici qui permet de déterminer que Cultura aurait des informations sur la console.

Vivement que Nintendo prenne officiellement la parole pour enfin terminer ce cycle de rumeurs et de fuite et passer à quelque chose de concret : les jeux vidéo prévus sur cette console. Rappelons, et c’est officiel, que Nintendo communiquera sur la machine d’ici mars 2025, la fin de son exercice fiscal.