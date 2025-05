Le Musée du Louvre va mettre fin à son étonnante collaboration avec Nintendo

Après plus de 10 ans à utiliser la Nintendo 3DS comme système d’audioguide, le célèbre Musée du Louvre s’apprête à tourner la page et à remplacer les vieillissantes consoles.

Crédit : Nintendo / Musée du Louvre

C’est la fin d’une collaboration très symbolique pour le plus célèbre musée du monde. Dans une discrète note adressée à ses visiteurs et visiteuses, le Louvre a annoncé qu’il ne louerait plus de Nintendo 3DS en guise de guide virtuel pour explorer le musée.

Comme l’a remarqué Nintendo Everything, après presque 15 d’utilisation acharnée, les vieilles consoles vont être mises au placard après avoir longtemps servi les touristes du monde entier.

Un guide virtuel vidéoludique

La collaboration entre le célèbre musée français et le fabricant de consoles japonais a commencé en 2011 quand le Louvre a voulu faire rentrer ses appareils d’audioguides dans le 21e siècle. Plutôt que des simples lecteurs MP3 capables de raconter les histoires derrière un œuvre d’art, le musée a acheté 5000 Nintendo 3DS en 2012 pour offrir aux touristes une expérience de visite plus immersive.

Grâce à son système de double écran et son format compact, la console de Nintendo peut montrer au choix les détails d’une peinture et son rendu général, une carte interactive et des rendus 3D de certaines œuvres ou écouter plus de 30 heures d’anecdotes en tout genre sur les collections permanentes du musée. Le tout pour des frais de location de 6 €.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Très fière de cette utilisation originale de sa console, le fabricant japonais avait dédié un Nintendo Direct entier à la découverte de cette application en 2013, en compagnie du légendaire Shigeru Miyamoto. L’application a même été officiellement publiée sur le magasin en ligne de la console pour permettre à tous et toutes de découvrir les secrets du Louvre sans nécessairement avoir à y mettre les pieds.

Vers un guide smartphone ?

Après être passées entre les mains de millions de badauds durant 13 ans, les consoles vont être mises à la retraite en septembre 2025 « pour laisser place à un nouvel audioguide », indique le site du musée. Aucune information sur la forme que prendre ce nouvel audioguide n’a été ne communique.

On peut facilement imaginer que ce dernier prendra la forme d’une application mobile dédiée, maintenant que les smartphones sont entre les mains de tous les usagers et usagères du musée. Espérons tout de même que cela ne sera pas la seule solution pour profiter d’un audioguide de qualité, puisque tout le monde n’est pas forcément à l’aise avec l’utilisation d’un mobile et le téléchargement d’applications.