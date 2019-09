La Nintendo Switch Lite est désormais officiellement disponible dans le monde entier. Vous voulez acquérir cette nouvelle console dédiée à un usage portable, mais souhaitez au préalable éplucher les différentes offres avant de craquer ? Pour cela, suivez notre guide afin de l’obtenir au meilleur prix possible.

Annoncée au début du mois de juillet, la Nintendo Switch Lite est disponible en France depuis le 20 septembre dernier. Cette nouvelle console a la particularité d’abandonner la dimension hybride du premier modèle pour ne se concentrer que sur l’expérience en mode portable. Pour cela, Nintendo a évidemment changé quelques éléments du design.

Tout d’abord, cette version Lite possède un écran plus petit (5,5 pouces contre 6,2 pouces) pour faciliter le transport de cette dernière. Grâce à sa finition en plastique, elle est aussi plus solide afin de mieux résister aux chocs qui pourraient se produire dans un sac, par exemple. D’un seul tenant, elle subira également moins de dégâts en cas de chute.

Les manettes aux extrémités ne peuvent en effet plus se détacher. De ce fait, elles sont très différentes des Joy-Con, puisque dépourvues de fonctionnalités vibrantes ou d’un système détection de mouvement. Les jeux comme 1-2 Switch qui s’appuient beaucoup sur ces fonctionnalités sont donc indisponibles sur la nouvelle console. On apprécie toutefois le retour d’une vraie croix directionnelle, idéale pour les jeux en 2D. Enfin, notez qu’il est possible d’y connecter les Joy Con de la Switch classique, ce qui n’est finalement pas très pratique sans la petite béquille pour tenir la console.

Ccomme la nouvelle édition de la Switch classique, cette Nintendo Switch Lite profite également d’une meilleure batterie pour améliorer son autonomie, estimée à environ 6 heures selon le constructeur.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire le test complet écrit par Numerama, ou de visionner la vidéo ci-dessus.

Les meilleures offres

La meilleure offre pour la Nintendo Switch Lite se trouve aujourd’hui sur Amazon où elle est vendue à 196 euros. Elle est disponible en trois coloris : gris, jaune et turquoise.

Retrouvez la Nintendo Switch Lite sur Amazon

La Nintendo Switch Lite est également disponible sur fnac.com, Boulanger et Cdiscount, mais à 199 euros — soit le prix de vente conseillé.

Retrouvez la Nintendo Switch Lite sur fnac.com

Retrouvez la Nintendo Switch Lite sur Cdiscount

Retrouvez la Nintendo Switch Lite sur Boulanger

Les meilleurs prix