Selon une information glissée par un insider, la Nintendo Switch « Pro » disposerait de titres exclusifs par rapport aux modèles actuels. Une façon de sous-entendre que la future console hybride serait beaucoup plus puissante, mais aussi plus importante pour le constructeur japonais.

La Nintendo Switch « Pro » va-t-elle être plus puissante ? Il y a des chances, ne serait-ce que pour permettre de visionner des contenus 4K sur TV. Mais ce surcroît de puissance logique pour une console qui a fêté ses quatre ans pourrait avoir d’autres conséquences plus intéressantes pour les joueurs.

Des développeurs tiers déjà à la tâche

Rebondissant sur les informations de Bloomberg au sujet de l’arrivée prochaine d’une version de la console hybride avec un plus grand écran Oled et le support de la 4K, un insider bien informé a ajouté quelques informations sur cette future Switch « Pro ».

Sur le forum ResetEra, un dénommé NateDrake qui glisse souvent quelques informations coulisses sur Nintendo a expliqué qu’il y « aura des exclusivités, en particulier de partenaires tiers. Peut-être pas un grand nombre ». Et d’en annoncer au moins un à sa connaissance, sans préciser de nom de studio ou jeu.

Fort de son effet, l’internaute a ensuite laissé les autres membres du forum spéculer sur les possibles jeux. Si cette annonce ne s’appuie sur aucune rumeur déjà en circulation, elle a le mérite d’être assez crédible, eu égard au passé de Nintendo.

Les exclusivités pour booster, une habitude Nintendo

Pour porter ses nouveaux appareils, la firme de Kyoto a par le passé déjà octroyé quelques exclusivités à ses derniers nés. Ce fut le cas de la New Nintendo 3DS qui avait eu droit à la version Definitive Edition de Xenoblade Chronicles ou à Fire Emblem Warriors (arrivé depuis sur Switch), deux jeux parmi ceux qui ne profitaient pas à la Nintendo 3DS. La Nintendo DSi avait, elle aussi, pu profiter de certains titres qui se refusaient alors à la simple Nintendo DS.

Une façon de booster les ventes de ses nouveautés, mais aussi parfois pour de simples questions de différences techniques entre deux modèles de la même famille, les derniers arrivés profitant logiquement de processeur plus puissant, de davantage de RAM que leurs prédécesseurs, voire de fonctions inédites (la NFC sur la New 3DS pour les Amiibo, navigateur et jeux téléchargés pour la DSi).

Et cela pourrait évidemment concerner la Switch « Pro » par rapport à la version classique ou Lite. Une façon aussi de montrer qu’elle se situerait au-dessus de la mêlée et ne serait pas qu’une simple déclinaison avec un écran amélioré et un processeur plus puissant.