Nintendo Switch : un modèle de 7 pouces avec écran OLED sortirait dès cette année

Une Nintendo Switch dotée d'un écran OLED de 7 pouces fourni par Samsung pourrait voir le jour dès cette année selon des sources de Bloomberg.

Les rumeurs vont toujours bon train autour des futures Nintendo Switch. Il y a quelque temps, un modèle profitant d’un écran OLED était déjà évoqué. Cette information se voit aujourd’hui corroborée par des sources de Bloomberg.

Le média écrit ainsi qu’une Nintendo Switch avec un écran OLED de 7 pouces en 720p commencerait à être produite en masse à partir du mois de juin 2021.

Des écrans signés Samsung

Le constructeur japonais compterait apparemment dévoiler la console avant la fin de l’année pour profiter des périodes de fêtes en décembre qui sont toujours propices aux achats.

Les sources de Bloomberg précisent même que c’est Samsung qui fournirait les écrans à Nintendo. « La dalle OLED consommera moins de batterie, offrira un contraste plus élevé et peut-être un temps de réponse plus rapide par rapport à l’écran LCD actuel de la Switch », estime Yoshio Tamura, cofondateur du cabinet de consulting DSCC spécialisé dans les technologies d’écran.

Une alternative à la Switch classique

La Nintendo Switch actuelle en est à sa cinquième année d’existence sur le marché, mais la firme a déjà expliqué qu’elle ne comptait pas remplacer sa très populaire console hybride avant un certain temps. On peut donc penser que le modèle pressenti pour 2021 par Bloomberg coexisterait avec la version d’origine, à l’instar de ce qu’on a pu voir avec le Switch Lite.

Avec une dalle de 7 pouces, cette déclinaison proposerait ainsi une alternative au modèle classique de 6,2 pouces, les joueurs et joueuses auraient ainsi plusieurs options en fonction de leurs préférences et de leurs budgets.