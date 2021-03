Jeux vidéo : 2,3 millions de consoles et 27,5 millions de jeux vendus en France en 2020

Le SELL a dévoilé les chiffres de l'année 2020 pour le secteur du jeu vidéo en France. Sans surprise, l'arrivée des nouvelles consoles PlayStation 5 et Xbox Series X∣S ont boosté le secteur qui enregistre une belle croissance. Mais le confinement et la pandémie ont également joué un rôle important pour les ventes de jeu et l'essor du dématérialisé.

2020, une année pas comme les autres, notamment pour le jeu vidéo. Le confinement a notamment boosté la pratique aux quatre coins du monde et la France n’y a pas coupé.

Selon les chiffres dévoilés par le SELL, le marché hexagonal du jeu vidéo a enregistré un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros en 2020. Dans son rapport annuel basé sur les données de GameTrack et GSD, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs annonce ainsi une croissance de 11,3 % sur un an.

Le boom du marché des consoles

Au total, ce sont 27,5 millions de jeux physiques et dématérialisés qui ont été vendus en France en 2020, ainsi que près de 7 millions d’accessoires et 2,3 millions de consoles. Le numérique a connu une hausse de 79 % de ses ventes par rapport à 2019, la fermeture des magasins physiques et le confinement expliquant le succès de la vente à distance et donc du jeu en dématérialisé.

Les supports de jeux vidéo en France // Source : SELL Répartition du chiffre d’affaires en France en 2020 // Source : SELL

Tout le secteur des consoles a notamment connu une année faste, avec un boom de 10 % du segment. Evidemment, l’arrivée des PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition, des Xbox Series X et Series S, mais aussi par les ventes de la Nintendo Switch au début de la pandémie, expliquent en grande partie ce chiffre. Les consoles représentent désormais 51 % du marché des jeux vidéo en France et 2,7 milliards d’euros en valeur sur l’année.

Le PC garde le cap

Le jeu sur PC reste une valeur sûre. Si les ventes de logiciels ont reculé (-1,9 %), l’arrivée de nouvelles cartes graphiques en fin d’année, le besoin de renouveler son matériel avec l’accent mis sur le télétravail ont porté les ventes de matériel (+ 20 %), mais aussi d’accessoires pour jouer (+ 13 %). Le chiffre d’affaires du marché du PC a ainsi connu une hausse de 9 % par rapport à 2019 (environ 1,2 milliard d’euros).

Le marché du PC en France en 2020 // Source : SELL Le marché du PC en France en 2020 // Source : SELL

Le jeu mobile n’est pas en reste et a eu droit à son année historique, lui aussi, à 1,426 milliard d’euros. Les jeux ont représenté 43 % des téléchargements d’application et 67 % des dépenses sur les principaux stores (App Store et Play Store).

Les chiffres 2020 du marché du jeu mobile // Source : SELL Le Top 10 des jeux mobiles en France en 2020 // Source : SELL

Le dématérialisé, grand vainqueur de l’année

Avec une bonne partie de l’année à la maison, le confinement, les rideaux baissés des magasins, il a fallu transférer une bonne partie de ses habitudes en ligne. Et le jeu vidéo en a fait partie. 2020 marque ainsi l’accélération de l’essor du dématérialisé, présent depuis de nombreuses années, mais qui tardait à entrer définitivement dans les mœurs. L’année écoulée sera sans doute un tournant pour beaucoup.

Chiffre d’affaires du jeu vidéo en France en 2020 // Source : SELL Chiffre d’affaires du jeu vidéo en France en 2020 // Source : SELL

Sur les ventes de jeux, le dématérialisé sur console a connu une croissance de 79 % sur un an. La vente physique ne fléchit que de 3,2 % sur un an, « malgré un contexte difficile pour la distribution physique« , rappelle le SELL. Sur le 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires, 36 % sont dus aux ventes numériques (38 % pour le physique), 15 % aux DLC et microtransactions , 9 % aux services d’abonnement type Xbox Game Pass ou PlayStation +.

Le Top 20 des jeux les plus vendus

Elle a beau être critiquée pour son manque de renouvellement, mais la franchise FIFA caracole une nouvelle fois en tête du hit-parade des jeux les plus vendus de l’année avec FIFA 21. Et ce n’est pas un mince exploit quand on connaît le succès retentissant rencontré par Animal Crossing : New Horizons, star du confinement printanier et qui a su fédérer une large communauté. Le chiffre de 1,1 million d’exemplaires vendus est néanmoins légèrement tronqué, car Nintendo n’a pas communiqué les chiffres des ventes en numérique. Pour un jeu sorti à la veille du confinement de mars, cela a son importance…

Classement des jeux vidéo en France en 2020 (physiques en volume) // Source : SELL Classement des jeux vidéo en France en 2020 (physiques et dématérialisés en volume) // Source : SELL

Nintendo a de quoi fanfaronner. Ses titres trustent le Top 20 des ventes de l’année avec notamment l’incontournable Mario Kart 8 Deluxe (3e) et RingFit Adventure (9e), décrié à sa sortie, mais qui s’est arraché comme des petits pains pour aider les confinés à s’entretenir.