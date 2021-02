Nintendo Switch : le mode multijoueur va s’améliorer en profondeur

Le mode multijoueur de la Nintendo Switch va être profondément modifié pour offrir des performances améliorées et plus de stabilité.

La Nintendo Switch est un succès commercial, cette affirmation ne crée plus de surprise. La console hybride a réussi à toucher un large public avec son concept très différent de ce que proposent les autres appareils du secteur. Toutefois, le mode multijoueur disponible sur cet appareil s’est régulièrement montré décevant en matière de performances et de stabilité.

Et pour cause, Nintendo s’appuie sur un système de serveurs appelé NEX vieux d’environ 20 ans et que la firme exploite depuis près de 10 ans notamment sur la 3DS ou la Wii U. Pour vous rendre compte du côté très obsolète de la chose, sur le jeu Splatoon 2, NEX a une fonction inutilisée permettant de vérifier si le titre tourne sur Windows 98, apprend-on par le biais de OatmealDome sur Twitter, réputé pour ses informations fiables sur les nouveautés Switch.

C’est d’ailleurs ce dernier qui relaie les propos intéressants d’un développeur — @thomasnet_mc sur Twitter. Celui-ci affirme en effet que Nintendo remplace discrètement NEX par un nouveau système qui s’appelle cette fois-ci NPLN.

