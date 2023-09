Voici à quoi ressemblerait le Nio Phone : un OnePlus rebadgé

Se pourrait-il que Nio ait rejoint les rangs d'Oppo/OnePlus pour cette nouvelle aventure ?

Deux géants de l’industrie automobile électrique chinoise, Nio et Geely via la marque Polestar, sont prêts à diversifier leur offre en se lançant dans l’arène des smartphones. Ici, on s’intéresse au futur Nio Phone. Les indices laissent présager un appareil haut de gamme, et un rendu de l’appareil aurait été publié.

Nio : une éventuelle collaboration avec Oppo/OnePlus ?

Il est de notoriété publique que le prochain smartphone de Nio sera du haut de gamme. Les dernières informations, glanées via les outils de benchmark et un rendu repéré sur Weibo, le réseau social chinois, donnent une idée plus précise de ce que le fabricant prépare.

Mais un détail attire particulièrement l’attention : la ressemblance frappante du Nio Phone avec le OnePlus 11, laissant place à la spéculation sur une possible collaboration avec Oppo/OnePlus (BBK Electronics).

Ainsi le Nio Phone sera calqué sur le furur OnePlus 12. On peut donc s’attendre à un Nio Phone bien armé. L’appareil pourrait se targuer d’un écran AMOLED de 120 Hz d’une définition de 1440p+, couplé à une batterie robuste de 5 000 mAh dotée d’une charge rapide de 100 watts. Côté photo, on parle d’un triple capteur de 50 mégapixels.

Sous le capot, le smartphone serait propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, avec une mémoire RAM variant entre 12 Go et 16 Go, et un stockage flash pouvant aller jusqu’à 1 To.

Une intégration poussée avec les véhicules électriques Nio

Si la bataille des spécifications est essentielle, Nio pourrait avoir un avantage distinctif dans sa manche : l’intégration de son smartphone avec ses voitures électriques. Le logiciel du Nio Phone pourrait intégrer profondément les fonctionnalités des véhicules de la marque. Il est possible d’imaginer des scénarios où les utilisateurs pourraient contrôler à distance plusieurs aspects de leur voiture, recevoir des diagnostics en temps réel ou même personnaliser l’expérience de conduite via leur smartphone.

Cette approche logicielle pourrait non seulement positionner le Nio Phone comme un outil indispensable pour les propriétaires de voitures Nio, mais aussi donner à la marque un avantage compétitif distinctif sur un marché des smartphones où les différenciations hardware deviennent de plus en plus ténues.

