Nissan Ariya officialisé : découvrez dans les moindres détails cet élégant SUV coupé électrique

Moins d’un an après son intronisation sous forme de concept, Nissan a officiellement levé le voile sur son SUV coupé électrique Ariya. Cinq versions composeront l’offre du véhicule, dont l’autonomie maximale chatouillera les 500 kilomètres.

En octobre 2019, le constructeur japonais Nissan se faisait remarquer au salon automobile de Tokyo au travers d’un nouveau concept car électrique répondant au nom d’Ariya, lui-même préfiguré par l’IMx présenté deux ans plus tôt. Neuf mois plus tard, le fabricant nippon introduit officiellement son nouveau véhicule électrifié lors d’une première mondiale diffusée en ligne, épaulée par un communiqué de presse détaillé.

Des choix assumés

Au chapitre du design, l’Ariya ne déçoit pas : look élégant, ligne de toit « basse et élancée » et esthétisme global relativement fluide, le tout marqué par un gabarit du type SUV. L’un des éléments les plus frappants n’en reste pas moins la calandre volontairement pleine, laquelle est frappée du logo Nissan en son centre dont les vingt LED installées pour l’occasion ont pour objectif de le mettre en valeur.

La signature lumineuse est quant à elle matérialisée par de « minces phares à LED, constitués de quatre mini-projecteurs de 20 millimètres, combinés à des clignotants séquentiels », précise le document. À l’arrière, « une lame lumineuse monobloc, intégrant l’ensemble des feux arrière, a été conçue pour donner un effet de noir absolu lorsque le véhicule est à l’arrêt ».

Habitacle sobre et efficace

Outre un capot et un coffre relativement courts, le Nissan Ariya affiche une longueur de 4595 mm, une largeur de 1850 mm et une hauteur de 1660 mm, pour un empattement de 2775 mm. La couleur Akatsuki (deux nuances cuivrées) est complétée par « six combinaisons de carrosserie bi-ton, chacun avec un toit noir », ainsi que quatre autres couleurs unies. Les jantes de 19 pouces, elles, sont épaulées par une option de 20 pouces.

L’habitacle de l’automobile affiche une certaine sobriété couplée à une habitabilité au premier abord agréable. Les ingénieurs ont opté pour un « plancher plat, rendu possible par l’emplacement de la batterie à la base du châssis », et un « système de climatisation sous le capot, de façon à ôter toute obstruction dans l’habitacle ». À noter la présence d’un toit ouvrant.

Commandes vocales

Celle qui se base sur la nouvelle plateforme créée par l’Alliance Renault-Nissan bénéficie aussi d’une console centrale réglable, laquelle peut s’adapter aux préférences personnelles du conducteur. Les réglages peuvent également être sauvegardés dans le profil de l’utilisateur.

Ce dernier aura par ailleurs affaire à deux écrans de 12,3 pouces : l’un pour gérer le système d’infodivertissement, l’autre pour diffuser des informations essentielles au conducteur en guise d’instrumentation numérique. Un système de reconnaissance vocale activable via les termes « Hello Nissan » ou « Hey Nissan » permet de son côté de gérer l’itinéraire, donner des informations sur le véhicule ou encore rechercher des points d’intérêt spécifiques.

Mises à jour à distance à la Tesla

Pour accompagner l’expérience utilisateur, l’entreprise asiatique met également à disposition une application mobile dédiée — Nissan Connect –, qui permet de gérer des fonctionnalités à distance comme l’activation de la climatisation. Une option que l’on retrouve aujourd’hui sur plusieurs autres véhicules électriques. N’occultons pas pour autant la clé i-Key : lorsque le conducteur s’approche, le véhicule s’ouvre de lui-même.

À la manière de Tesla, l’Ariya aura la chance de recevoir des mises à jour logicielles à distance. « La technologie met automatiquement à jour divers logiciels à l’intérieur du véhicule, notamment le logiciel qui contrôle le système multimédia, l’architecture électrique et électronique, le châssis, le système de climatisation et les réglages du véhicule électrique », indique le communiqué de presse.

L’e-Pedal : même formule

Aussi, la firme du Pays du Soleil-Levant a privilégié un système de refroidissement liquide pour sa batterie, de sorte à conserver une température de fonctionnement optimale. Les propriétaires d’une Nissan Leaf reconnaîtront facilement l’e-Pedal, qui permet au pilote de démarrer, accélérer, ralentir et freiner jusqu’à l’arrêt en utilisant uniquement la pédale d’accélérateur.

Au niveau des assistances à la conduite, le système ProPILOT apportera son lot de fonctionnalités pour gérer la direction, la vitesse, les distances de sécurité sur voies rapides et bouchons. Alors que le Nissan Safet Shielf comprendra « un moniteur de vision panoramique à 360°, une alerte intelligente de prévention des collisions frontales, le freinage d’urgence intelligent système d’alerte anti-collision arrière intelligent ».

Au total, cinq versions composeront l’offre de l’Ariya : deux variantes à propulsion, trois autres en quatre roues motrices. Les détails de leurs caractéristiques respectives sont listés ci-dessous. En revanche, la date de lancement et les grilles tarifaires n’ont pas encore été communiquées par l’entreprise.

Entre 340 et 500 km d’autonomie

Ariya deux roues motrices

Version 63 kWh : autonomie de 360 km, puissance de 160 kW, couple de 300 Nm, vitesse de pointe de 160 km/h, de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes.

Version 87 kWh : autonomie de 500 km, puissance de 178 kW, couple de 300 Nm, vitesse de pointe de 160 km/h, de 0 à 100 km/h en 7,6 secondes.

Ariya quatre roues motrices