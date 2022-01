NIU : son premier SUV électrique veut déjouer certaines règles temporelles

Le spécialiste des scooters électriques NIU a présenté ses ambitions en matière de voitures électriques avec un tout premier modèle branché répondant au nom de Niutron N.V. Son annonce officielle attendue en mars devrait précéder une mise en production… en septembre.

S’attaquer au marché des voitures électriques n’a rien d’une mince affaire. D’une part, parce que le secteur se structure de plus en plus avec de solides acteurs installés, et d’autre part, parce que l’investissement financier et la logistique de production nécessitent des ressources colossales et un cahier des charges précis et minutieux.

C’est pourtant ce que compte faire NIU, entreprise chinoise principalement connue pour ses scooters électriques. Implanté sur le marché français, le fabricant jouit d’une certaine popularité dans nos contrées grâce à un catalogue au bon rapport qualité-prix. Mais les ambitions du groupe vont bien au-delà des deux roues.

Comme un air de Ford Bronco

NIU a en effet présenté son tout premier véhicule branché lancé sous sa marque Niutron : le SUV électrique Niutron N.V, rapporte le site Hibridos y electricos. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les premiers visuels publiés lui donnent des airs de Ford Bronco. Cette impression est renforcée par son design « cubique », mais avec des lignes plus fluides.

C’est surtout à l’avant que la ressemblance est frappante, de par ses feux en forme d’anneaux et la signature lumineuse horizontale qui traverse la calandre. Cet effet est appliqué à l’arrière du véhicule, au niveau du hayon. Cela a le mérite de lui apporter une belle touche de modernité.

La fiche technique du véhicule n’a pas encore été révélée dans son intégralité. Mais quelques spécifications ont déjà filtré pour nous donner une idée de son gabarit. Le Niutron N.V mesure 4915 mm de long, et se situe donc entre la Tesla Model Y (4750 mm) et la Tesla Model X (5036 mm). Comptez 1950 mm de large et 1750 mm de haut.

Basé sur la nouvelle plateforme Gemini, le quatre-roues est en mesure d’abattre le 0 à 100 km/h en l’espace de 5,9 secondes. Un temps somme toute honorable pour ce grand SUV, qui ne le classe toutefois pas parmi les meilleurs de son segment. Concernant les caractéristiques, c’est tout ce qu’il y a à se mettre sous la dent pour le moment.

Un planning ambitieux

En revanche, NIU semble très ambitieux quant au calendrier commercial de son Niutron N.V. La firme construit actuellement une nouvelle usine de 770 000 mètres carrés à Changzhou, accompagnée d’un centre de recherche et de développement. L’idée est de présenter le SUV en mars, pour une mise en production en septembre.

Le site industriel serait capable de construire 180 000 unités par an. Le fait est qu’entre la création de la marque fin 2021 et le lancement de la production, moins d’un an pourrait s’écouler si NIU respecte son planning. Pour un groupe n’ayant jamais construit de voitures électriques, mais qui possède une expérience dans les scooters, c’est un sacré challenge.

