Nokia lance Circular, un abonnement pour vous inciter à garder votre téléphone plus longtemps

Nombre d’entre vous ont sans doute un abonnement auprès d’un service de SVoD. Après l’abonnement Netflix ou Amazon Prime, imaginez un monde où l’on s’abonnerait à une marque pour pouvoir utiliser son smartphone ? C’est l’idée plutôt originale que propose Nokia et cela s’appelle Circular. Pour l’occasion, la marque dévoile trois nouveaux smartphones et une tablette amenés à rejoindre ce service.

Après un été étouffant, la préoccupation climatique est plus que jamais au cœur de l’actualité. Nokia compte bien ancrer Circular dans une démarche écologique. Si la firme finlandaise n’a pour le moment pas précisé les contours exacts du service, retenez qu’avec une addition comprise entre 12 euros par mois ou 30 euros par mois, vous pourrez profiter d’un téléphone de la marque d’une qualité plus ou moins importante en fonction du prix payé.

Un leasing avec système à points

Nokia précise qu’il s’agit bien d’un leasing, une location avec achat en option, mais l’idée derrière est un peu différente. Car avec Circular, plus vous garderez le téléphone, plus vous gagnerez des points appelés seeds (graines en anglais). Si l’on s’attend assez logiquement à une réduction en échange de ces points, Nokia évoque davantage la possibilité d’échanger ces seeds contre un investissement dans le domaine de l’écologie. Là encore, cela devra être précisé chemin faisant.

Bien sûr, Nokia ne se contente pas de vous faire payer un téléphone en plusieurs fois. Car le jour où vous décidez d’échanger votre smartphone contre un modèle plus récent, vous avez l’assurance que celui-ci sera réutilisé de manière efficace. Soit il sera recyclé par un partenaire de Nokia, soit il sera donné à une « œuvre de charité » c’est tout. « Beaucoup de marques proposent un programme qui vise à racheter leur téléphone aux utilisateurs. Mais ensuite, celui-ci est revendu sur le marché. Là, nous vous garantissons son recyclage ou son don », explique Adam Ferguson, chef mondial du marketing des propositions, des partenaires et des produits chez HMD Global.

Pour accompagner le lancement de ce service, qui débutera d’abord en Allemagne et au Royaume-Uni, Nokia intègre directement trois nouveaux modèles à ce service, avec du plus cher au moins cher, les Nokia X30, G60 et C31. Il sera bien sûr toujours possible de les acheter dans le commerce.

Grâce à un partenariat avec Ecologi, l’achat d’un Nokia X30 permet la plantation d’un arbre, nous explique la marque. Rappelons que cette pratique vise seulement à compenser l’impact écologique de l’activité d’une entreprise et non à réduire son empreinte.

Voici les fiches techniques des Nokia G60 et X30 :

Nokia X30

OS : Android 12, 3 mises à jour

CPU : Snapdragon 695 5G

Mémoire et stockage : 6/128Go ou 8/128 Go

L’emplacement pour carte microSD prend en charge jusqu’à 1 To.

Affichage : Oled, 6,43 pouces

Caméra et flash : 50 mégapixels avec OIS.

Connectivité : 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready (2,4/5G dual band) | Bluetooth 5.1 | GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo

Recharge : charge 33 W

Batterie : non communiquée

Prix : à partir de 499 euros.

Nokia G60

OS : Android 12, 3 mises à jour

CPU : Snapdragon 695 5G

Mémoire et stockage : 4/64Go, 4/128Go, 6/128Go (UFS 2.2)

L’emplacement pour carte microSD prend en charge jusqu’à 1 To.

Affichage : LCD, 6,58 pouces FHD+ 20:9 120Hz Taux de rafraîchissement, Corning Gorilla Glass 5

Caméra et flash : 50 mégapixels AF Main 0.64um (1.28µm 4-in-1) (f/1,8, 1/2.67”) + 5 mégapixels UW (f/2,0, 1/5”)+ 2 mégapixels Depth (f/2,4, 1/5”), flash LED | Caméra avant : 8 mégapixels 0.64µm (1.28 µm 4-in-1) (f/2,0, 1/4”)

Connectivité : 802,11 a/b/g/n/ac/ax-ready (2,4/5G dual band) | Bluetooth 5.1 | GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo

Recharge : Support de charge rapide 20W (QC2.0 and PD3.0)

Batterie : 4500 mAh

I/O : USB Type-C (USB 2.0) OTG, 3,5 mm audio jack

Dimensions : 165,99 x 75.93 x 8,61 mm | Poids 190g

Prix : à partir de 359,90 euros.

