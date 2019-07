Après le Nokia 9 Pureview et ses cinq capteurs lancés en février, HMD Global préparerait un autre smartphone à multiples appareils photo. Sur le réseau social Weibo, on peut en effet découvrir un smartphone avec trois capteurs, dont l’un capable de capturer des images à 48 mégapixels.

En février dernier, lors du Mobile World Congress, Nokia damait le pion à toute l’industrie en dévoilant un smartphone équipé non pas de deux, trois ou quatre appareils photo au dos, mais bel et bien cinq capteurs : le Nokia 9 Pureview. Un agglomérat de capteurs qui lui permettait de capturer des clichés avec de fortes plages dynamiques et énormément d’informations.

Il semble que HMD Global — qui produit les smartphones de la marque Nokia — ait finalement lâché un peu de lest. C’est en tous cas ce que laisse entendre la publication de plusieurs photos — désormais supprimées — d’un smartphone estampillé Nokia sur le réseau social chinois Weibo et repérées par XDA Developers. Les photos permettent de découvrir plusieurs modèles de ce smartphone qui aurait pour nom de code « Daredevil » et pour identifiant « TA-1198 ». Certaines photos semblent ainsi prises avec une coque et d’autres sans la protection en verre pour le module photo avec la mention « Zeiss » du nom du constructeur d’optiques allemand, partenaire historique de Nokia. Le module rond semble intégrer deux ou trois capteurs, bien que l’un d’entre eux propose une ouverture focale particulièrement faible. Il pourrait s’agir là d’un capteur 3D TOF. Par ailleurs, les données EXIF des photos permettent d’apprendre que l’un des deux autres capteurs prend des clichés de 8 mégapixels. On ignore néanmoins s’il s’agit là d’un capteur Sony IMX586, IMX582 ou Samsung Isocell GM1. L’autre appareil photo permet quant à lui la capture en ultra grand-angle.

C’est également au dos que HMD a intégré un lecteur d’empreintes digitales, et non pas en façade derrière l’écran comme sur le Nokia 9 Pureview. Sur la face avant, l’écran est découpé par une petite encoche en haut, en forme de goutte d’eau. On notera par ailleurs que le smartphone est doté d’une prise USB-C en bas et d’une prise casque 3,5 mm en haut.

Pour l’heure, on ignore encore quand ce smartphone de Nokia sera dévoilé, sous quel nom et à quel prix. Compte tenu de ses caractéristiques, on peut s’attendre à un smartphone milieu de gamme, dans le veine des Nokia 7 ou 8.