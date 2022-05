Le Nothing Launcher (bêta) est désormais disponible pour beaucoup plus de personnes

La nouvelle version beta du Nothing Launcher la rend compatible avec tous les smartphones Android 11 et plus. L'occasion de tester l'interface Android que l'on trouvera sur le futur Nothing phone (1).

La marque Nothing continue son bout de chemin dans la tech. Après le lancement des écouteurs Nothing ear (1), elle prévoit de lancer le Nothing phone (1) cet été.

Si quelques caractéristiques du téléphone ont déjà fuité, on ne sait pas encore grand chose de ce que sera le Nothing phone (1). Un smartphone intrigant avait certes été aperçu dans la poche de Carl Pei, CEO de Nothing et cofondateur de OnePlus, mais depuis plus rien.

Le lanceur d’applications de Nothing déjà disponible

Depuis le 26 avril dernier, si vous aviez un Samsung Galaxy S21, un S22, un Google Pixel 5 ou Pixel 6, vous pouviez télécharger et utiliser le Nothing Launcher : le lanceur d’applications que l’on trouvera dans le smartphone. Assez simpliste, il est basé sur AOSP (Android Open Source Project), le système d’exploitation Android open source.

Le Nothing Launcher est disponible sur tous les smartphones sous Android 11 et plus

La marque créée par Carl Pei, l’un des cofondateurs de OnePlus, a rendu son Nothing OS compatible sur tous les smartphones tournant sous Android 11 et plus. L’occasion pour de nombreux utilisateurs de tester et prendre en main la surcouche Android prévue par Nothing.

Nothing Launcher (Beta) is now available for Android 11 and higher. Release will be staggered across all devices in the upcoming days. Download on the Google Play Store: https://t.co/rNVvInflCU pic.twitter.com/dfKGiiVdR0 — Nothing (@nothing) May 9, 2022

Un lanceur d’applications… plutôt vide

Par rapport à fin avril, pas grand-chose n’a changé. Le Nothing Launcher propose trois widgets : deux horloges et un widget météo. On y trouve également un fond d’écran. Pour le reste, il y a une fonctionnalité permettant d’agrandir les icônes d’applications, qui peuvent prendre quatre espaces sur votre écran d’accueil. Vous pouvez faire de même avec les dossiers d’applications, qui prennent alors quatre espaces également. Autant dire qu’elles ne sont pas vraiment utiles.

Une absence de fonctionnalités qui ne passe pas très bien pour le moment auprès des utilisateurs Android qui ont testé ce lanceur d’applications. En effet le Nothing Launcher a reçu une note moyenne de 3,1 étoiles sur 5 sur le Play Store. En cause, le fait que ce launcher soit assez vide, ils ne voient pas ce que ce dernier ajoute à l’expérience qu’ils avaient déjà sur leur smartphone Android.

