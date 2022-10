Nothing phone (1) : toujours pas d’Android 13 mais une meilleure qualité photo

Nothing OS, l'interface du Nothing phone (1), se met à jour et optimise les performances photo du premier smartphone de la marque.

Le Nothing phone (1) est sorti il y a trois mois environ et plusieurs mises à jour de son interface Android Nothing OS ont été déployées. Après la mise à jour 1.1.3 qui améliorait déjà la photo, la marque va plus loin sur ce terrain-là avec le déploiement de la version 1.1.4. Concernant Android 13, son arrivée sur le Nothing phone (1) n’est pas attendue avant 2023, il va donc falloir encore patienter.

De meilleures photos de nuit et un mode HDR amélioré

Globalement, le temps de pose a été réduit pour les photos de nuit. Celles-ci sont désormais plus claires grâce au mode HDR basse lumière. Aussi, Nothing annonce que les clichés pris dans la nuit sont plus réalistes et plus précis au niveau des couleurs.

Des couleurs qui sont également améliorées sur les selfies, avec des carnations plus naturelles. Les portraits pris avec le capteur principal sont, eux aussi, plus clairs et plus lumineux, avec une « coloration optimisée des visages à l’extérieur ». Le mode HDR ne s’améliore pas que sur les photos de nuit, puisque les scènes extérieures sont plus nettes, que ce soit sur le capteur principal ou le capteur ultra grand-angle.

Nothing OS intègre un nouvel algorithme de détection de mouvement, ce qui offre une netteté améliorée. Enfin, Nothing a fait en sorte d’avoir une qualité des couleurs constante entre ces deux capteurs.

La mise à jour 1.1.4 de Nothing OS est disponible pour tous les utilisateurs du Nothing phone (1). Pour la télécharger et l’installer, il faut se rendre dans les paramètres du smartphone, puis aller dans la section « Mise à jour du système ».

