Les AirPods Pro et le Nothing phone (1) fonctionnent enfin de concert

Une nouvelle mise à jour d'Android 12 sur les Nothing phone (1) permet d'améliorer la sécurité et apporte quelques nouveautés bienvenues. Ce n'est toutefois pas là qu'on attend le plus Nothing...

Une mise à jour est en cours de déploiement sur le Nothing phone (1), mais on préfère vous arrêter tout de suite : non, ce n’est toujours pas Android 13 qui débarque. Une nouvelle fois, Nothing préfère en effet se concentrer sur l’amélioration logicielle de son appareil en le maintenant pour l’instant sous Android 12… même si la plupart de ses concurrents migrent peu à peu vers la dernière version de l’OS de Google.

Faute d’une grande évolution logicielle, Nothing lance une nouvelle update comprenant à la fois des correctifs de sécurité et quelques nouveautés bienvenues pour peaufiner encore un peu l’expérience. Parmi ces nouveautés : une meilleure prise en charge des AirPods d’Apple, des ajouts en lien avec l’enregistrement audio ou encore le niveau de la batterie, et des améliorations de performances.

Nothing OS 1.1.7 est là : quoi de neuf ?

Comme le détaille XDA Developers, Nothing OS 1.1.7 apporte plus précisément les correctifs de sécurité Android d’octobre 2022 et novembre 2022. Si vous avez des AirPods et que vous les associez à un Nothing phone (1), vous pourrez aussi désormais visualiser leur niveau de batterie restant directement sur l’appareil. Pour ce faire, il faut par contre activer au préalable ladite nouveauté dans les fonctions expérimentales, via les paramètres de votre smartphone.

Pour le reste, cette nouvelle mise à jour est censée améliorer la fluidité du phone (1) et réduire les éventuels lags et autres problèmes de saccades auxquels on pouvait occasionnellement être confronté sur l’engin. Nothing explique aussi avoir procédé à quelques ajustements concernant les seuils thermiques afin de mieux équilibrer les performances et les températures sur l’appareil. Des améliorations de la qualité audio, en particulier durant les enregistrements vidéo, sont aussi au programme, au même titre qu’un aperçu plus précis du niveau de la batterie. Quelques corrections de bugs sont enfin évoquées.

