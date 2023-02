Nothing Phone 2 : oups, Qualcomm en a peut-être trop dit sur le smartphone

Par l'intermédiaire d'une annonce de Qualcomm, on peut déjà deviner ce que proposera le prochain smartphone de Nothing.

Le Nothing Phone (1) a été l’une des attractions de l’année 2022. Ce n’est pas tous les jours qu’une nouvelle marque se lance sur le marché du smartphone, surtout avec un design si différent de la masse. Pendant un temps, Nothing avançait qu’un nouveau smartphone n’était pas à l’ordre du jour, avant d’admettre le développement d’un Nothing Phone (2).

Grâce à Qualcomm au MWC 2023, nous avons pu en déduire des caractéristiques intéressantes pour le prochain fleuron de Nothing. Il sera vraiment très haut de gamme.

Snapdragon 8 Gen 2 et connexion satellite

Lors de sa conférence d’ouverture, Qualcomm a dévoilé la liste de ses premiers partenaires pour Snapdragon Satellite, sa technologie de connexion au réseau de satellites. Rappelons que si l’on peut en faire un concurrent de ce que propose Apple avec l’iPhone 14, Qualcomm annonce vouloir aller plus loin. La connexion Snapdragon Satellite permettra notamment l’échange de message instantané entre amis, et non uniquement l’accès aux services d’urgence.

Parmi les premiers partenaires de Qualcomm, on retrouve Honor, Motorola, Oppo, Vivo, Xiaomi, et donc Nothing. Or, pour bénéficier de cette connexion satellite, Qualcomm demande, pour le moment, que le smartphone intègre le Snapdragon 8 Gen 2.

Autrement dit, on peut en conclure que le Nothing Phone (2) intégrera la puce premium de Qualcomm qui nous a déjà convaincus dans le OnePlus 11 et le Samsung Galaxy S23. Une bonne surprise, car le premier modèle de la marque utilisait plutôt une puce Snapdragon 778G+ bien moins performante.

Le Nothing Phone (2) est attendu pour l’été 2023. Il devrait faire partie des premiers smartphones du marché à proposer la connexion satellite de Qualcomm.

Notre journaliste Cassim Ketfi est à Barcelone pour couvrir le MWC 2023 dans sa globalité, mais il y est présent dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Qualcomm.

