Nothing ear (2) : promis juré, les écouteurs seront meilleurs et différents du premier modèle

A une semaine de la présentation des Nothing ear (2), le constructeur a confirmé certaines de leurs caractéristiques.

L’affaire est entendue. C’est le 22 mars prochain à 16 heures que Nothing dévoilera officiellement ses prochains écouteurs sans fil intra-auriculaires, les Nothing ear (2). Alors que le constructeur britannique fait face à plusieurs vagues de leaks depuis quelques jours, son fondateur, Carl Pei, a décidé de reprendre la main.

Dans une interview accordée au magazine américain Forbes, l’ancien dirigeant de OnePlus a décidé de délivrer quelques informations au sujet de ses futurs écouteurs sans fil. De quoi donner quelques informations à une semaine du lancement, mais également faire monter l’attention à propos de ces écouteurs qui s’annoncent plus haut de gamme que la première version, les Nothing ear (1).

En effet, comme l’indique Carl Pei, les Nothing ear (2) profiteront notamment d’une meilleure protection contre l’eau et la poussière avec une certification IP54 pour les écouteurs en eux-mêmes. Rappelons que la première génération profitait déjà d’un indice de protection IPX4. Contre les éclaboussures, la sueur ou la pluie, la nouvelle version devrait ainsi proposer le même niveau de protection. En revanche, les Nothing ear (2) devraient être mieux parés contre les poussières. Par ailleurs, Carl Pei indique avoir utilisé une nouvelle méthode d’injection qui peut utiliser à la fois du plastique noir, blanc ou transparent. Outre le design, « cette fabrication améliorée permet de réduire les écarts entre les éléments, ce qui nous va améliorer l’étanchéité des écouteurs, désormais certifiés IP54 », indique-t-il.

Un nouveau codec pour un son hi-res

Par ailleurs, le fondateur de Nothing a également dévoilé une indication concernant les codecs compatibles avec les Nothing ear (2). Outre les classiques codecs audio Bluetooth AAC et SBC, déjà supportés par la première génération, les nouveaux écouteurs profiteront d’un codec de haute définition : « La qualité sonore est très importante pour nous sur les ear (2). Nous avons décidé de proposer le codec LHDC 5.0 et l’audio hi-res. Donc nous serons compatibles avec n’importe quelle source musicale certifiée hi-res ».

Si le codec LHDC est moins populaire que l’aptX ou le LDAC — intégrés d’office dans tous les smartphones Android — il est cependant pris en charge par plusieurs constructeurs de smartphones. C’est notamment le cas de Xiaomi, d’Oppo, de Realme, de OnePlus ou de Huawei, mais également du premier smartphone du constructeur britannique, le Nothing phone (1), depuis une mise à jour datée de septembre 2022. En revanche, Samsung, Google, Vivo ou Apple ne proposent de leur côté aucun support du LHDC sur leur smartphone.

Le codec LHDC 5.0 est, comme le codec LDAC, certifié hi-res audio. Il propose ainsi non seulement une latence réduite, mais également une bande passante qui s’adapte en fonction de la stabilité du signal entre 400, 560 ou 990 kbps. Le codec permet par ailleurs de faire transiter un fichier sonore de 24 bits jusqu’à 96 kHz.

On en saura plus sur les Nothing ear (2) lors de leur présentation officielle prévue le 22 mars à 16 heures, heure de Paris.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.