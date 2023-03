Nothing ear (2) : pourquoi ce scarabée suggère la sortie prochaine des écouteurs

Sur Twitter, Nothing a publié la photo d'un scarabée devant remplacer une coccinelle. Un message énigmatique qui indique que les Nothing ear (1) seront bientôt remplacés.

Alors que Nothing pourrait lancer prochainement une première enceinte Bluetooth et que le constructeur a confirmé travailler sur un smartphone haut de gamme, il ne compte pas délaisser les écouteurs sans fil pour autant.

Après les Nothing ear (1) et les Nothing ear (Stick), le constructeur britannique, fondé par l’ancien dirigeant de OnePlus, Carl Pei, travaillerait désormais sur des successeurs à ses écouteurs intra-auriculaires, les Nothing ear (2). Fin janvier, le site SmartPrix avait pu, en collaboration avec le leaker OnLeaks, publier de premières images de ces futurs écouteurs sans fil. Désormais, ce sont plusieurs teasers du constructeur lui-même qui suggèrent une annonce prochaine.

Comme le rapporte le site Android Authority, Nothing a publié sur Twitter un message a priori énigmatique, avec l’image d’un scarabée.

La coccinelle associée aux Nothing ear (1)

Le texte du message, « 🐞 out, 🪲 in », suggère que l’heure n’est plus à la coccinelle, mais au scarabée. Or, la coccinelle n’est pas un animal complètement étranger à Nothing. C’est avec cet insecte que le constructeur avait annoncé sa première paire d’écouteurs sans fil, les Nothing ear (1), en janvier 2021.

En sachant cela, le tweet publié par le constructeur laisse peu de place à l’imagination. Si le scarabée arrive pour remplacer la coccinelle, c’est que le lancement d’une nouvelle paire d’écouteurs venant succéder aux Nothing ear (1), est proche. Nothing avait bel et bien lancé ses Nothing ear (Stick) l’an dernier, mais il s’agit d’écouteur au format différent, sans embouts intra-auriculaires ni réduction de bruit active.

Les Nothing ear (2) pourraient être présentés dès le mois prochain. On sait déjà que le constructeur prépare une annonce pour le mois de mars, comme l’a confirmé son fondateur, Carl Pei. Reste à savoir s’il s’agira de ces écouteurs sans fil, de l’enceinte Bluetooth, ou des deux appareils lancés simultanément pour frapper un grand coup sur le marché de l’audio grand public.

