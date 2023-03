Nothing ear (2) : on a enfin la date de présentation des prochains écouteurs Nothing

Nothing a révélé la date de présentation de ses Nothing ear (2) : ce sera le mercredi 22 mars à 16 heures, heure de Paris. La marque promet un meilleur son et une meilleure clarté sur ses futurs écouteurs sans-fil.

Il y a deux ans, Nothing débarquait pour la première fois sur le marché de la tech avec les ear (1), une paire d’écouteurs sans-fil excellente, proposant un bon rapport qualité/prix. L’année suivante, nous avions pu découvrir les Nothing ear (Stick), qui venaient améliorer le confort et qui proposaient un boîtier au format différent.

Les Nothing ear (2) vont être présentés dans quelques jours

Nothing a annoncé ce lundi la date de présentation des Nothing ear (2) : ce sera ce mercredi 22 mars à 16 heures (heure française). Dans son communiqué, la marque précise que ces écouteurs « reprendront le célèbre design emblématique transparent de Nothing. Dotés d’une ingénierie haut de gamme et d’options de personnalisation poussées, ils promettent une expérience sonore premium. » Elle invite également sa communauté à s’inscrire à l’événement de lancement et fait une promesse : « Meilleur son. Meilleure clarté. Meilleurs, tout simplement. »

Pour informer de sa prochaine conférence, le fabricant a utilisé l’image d’un scarabée. Une évolution de la coccinelle utilisée pour les ear (1) il y a deux ans. Concernant ce que seront les Nothing ear (2), une fuite avait révélé des visuels du produit il y a quelques semaines. Ce qu’on peut constater, c’est que s’il y a des différences avec le modèle précédent, elles se font discrètes.

Le boîtier serait plus carré et sa charnière plus large. Concernant les écouteurs en eux-mêmes, l’emplacement du microphone serait modifié. Aussi, la réduction de bruit active pourrait être améliorée, avec plus de personnalisation et l’arrivée d’un mode transparent. Enfin, le Bluetooth multipoint pourrait être de la partie, tout comme l’égaliseur dans l’application.

L’autre surprise de la conférence Nothing

Toutefois, la conférence de Nothing pourrait nous réserver une autre surprise, bien que les chances que cela se produise sont plus faibles. En effet, d’autres fuites font été d’une enceinte Bluetooth Nothing. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de ce potentiel nouveau produit de la marque. Lors du MWC 2023 qui s’est déroulé il y a quelques jours, le fondateur de Nothing Carl Pei avait promis l’arrivée prochaine d’un nouveau produit.

Une image du design a été publiée par 91Mobiles : on y voit des boutons circulaires, une poignée en plexiglas, mais aussi des haut-parleurs. Il pourrait s’agir de deux tweeters et deux transducteurs. On trouverait également des patins sous l’objet pour le poser. Nous n’avons aucune idée du positionnement tarifaire de cette mystérieuse enceinte Bluetooth portable.

