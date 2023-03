Nothing ear (2) : cette énième fuite nous révèle design et fiche technique

Alors que la présentation des Nothing ear (2) est prévue pour le 22 mars prochain, une énième fuite est survenue. Elle révèle les principales caractéristiques techniques des prochains écouteurs sans-fil de Nothing, mais aussi leur design.

Ce mercredi 22 mars à 16 heures se tiendra une conférence de Nothing : le secret n’est plus de mise, la marque présentera les Nothing ear (2). Si pour le moment, on ne sait officiellement presque rien de la suite des Nothing ear (1), plusieurs fuites viennent nous apprendre (presque) tout des prochains écouteurs sans-fil de Nothing. Dernière en date et pas des moindres : les principales caractéristiques et des visuels de présentation, publiés par Thetechoutlook avec OnLeaks, ce dernier étant un leaker réputé comme fiable.

Ce que les visuels fuités révèlent sur les Nothing ear (2)

Comme l’indique Thetechoutlook, ces écouteurs de Nothing « continueront d’avoir un design semi-transparent comme leur prédécesseur. » Le design évoluerait tellement légèrement qu’on peut même jouer au jeu des différences entre les ear (1) et les ear (2).

Nothing ear (2) Nothing ear (1)

Le boîtier lui aussi miserait toujours sur la transparence. En regardant dans le détail, on se rend compte que le microphone dédié à l’ANC aurait été déplacé vers le haut de la tige.

L’emplacement de certains autres composants serait modifié et on aurait un marquage « ear (2) » qui apparaîtrait sur la tige transparente.

Quelques éléments de la fiche technique des prochains écouteurs de Nothing

Les haut-parleurs des Nothing ear (2) auraient une taille de 11,6 mm : pas de changement là-dessus par rapport à la version précédente. Chaque écouteur pèserait 4,5 grammes : ce seraient deux décigrammes de moins que les ear (1). On profiterait également de la norme IP54 qui offre de la résistance à la poussière et aux projections d’eau.

Source : Thetechoutlook et OnLeaks Source : Thetechoutlook et OnLeaks

Côté autonomie, on aurait droit à six heures pour les écouteurs et jusqu’à 36 heures grâce au boîtier de recharge. Un boîtier que l’on pourrait charger en USB-C ou en sans-fil via la norme Qi.

La réduction de bruit active serait évidemment toujours présente et dont la puissance serait personnalisable. En outre, le Bluetooth multipoint ferait son arrivée : de quoi connecter les Nothing ear (2) à deux appareils simultanément. Une fonction absente sur la version précédente, point que nous lui avions reproché dans notre test d’ailleurs.

