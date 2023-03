Nothing annonce ses ear (2), des écouteurs entre tradition et modernité

Nothing a dévoilé ses nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit. S'ils reprennent le design de la première version, ils ajoutent cependant de nombreuses fonctionnalités pour en faire des modèles plus premium.

Comme prévu, Nothing a annoncé, ce mercredi, ses nouveaux écouteurs sans fil, les Nothing ear (2). Le jeune constructeur britannique revient donc à ses premiers amours dans le domaine de l’audio puisque leurs prédécesseurs, les Nothing ear (1), étaient le tout premier produit commercialisé par la marque de Carl Pei, avant même le Nothing phone (1) ou les Nothing ear (Stick).

Les nouveaux nouveaux ear (2) reprennent, sans grande surprise, ce qui a fait le succès des premiers écouteurs de la marque. Ils profitent ainsi d’un design tout en transparence avec un format intra-auriculaire, une fonction de réduction de bruit active et un format à tiges carrées.

Dans la tradition des produits Nothing, les ear (2) conservent donc leur aspect en grande partie transparent permettant de découvrir certains éléments nichés au sein de la tige des écouteurs. C’est également le cas du boîtier, un peu plus compact que sur la première version, qui garde un couvercle transparent tandis que la batterie est nichée dans une coque blanche.

Des fonctionnalités plus haut de gamme

Cependant, Nothing ne s’est pas reposé sur ses lauriers en deux ans et a développé de nouvelles fonctionnalités et caractéristiques pour ses écouteurs. S’ils conservent des transducteurs conçus en partenariat avec Teenage Engineering de 11,6 mm de diamètre, ils sont désormais conçus en deux matériaux : du graphène léger et résistant pour les aigus et du polyuréthane pour les basses. Les écouteurs profitent en outre de trois codecs audio Bluetooth. En plus du SBC et de l’AAC présents sur la première version, ils sont de plus compatibles avec le codec LHDC 5.0 pour une compatibilité Hi-Res Audio Wireless avec les smartphones Huawei, Nothing, Xiaomi, Oppo et OnePlus. Ils sont par ailleurs compatibles avec le Bluetooth multipoint pour les connecter en même temps à un smartphone et un ordinateur.

Nothing indique aussi avoir amélioré le niveau de réduction de bruit active de ses écouteurs, permettant dorénavant de réduire les sons ambiants jusqu’à -40 dB.

Pour l’autonomie, le constructeur a intégré des batteries de 33 mAh dans ses écouteurs — pour une autonomie annoncée de 4 heures en réduction de bruit et 6,3 heures sans. Le boîtier — compatible avec la charge sans fil — profite quant à lui d’un accumulateur de 485 mAh — avec un total de 22,5 heures avec réduction de bruit et 36 heures sans. Notons par ailleurs que les écouteurs sont certifiés IP54 et sont donc résistants aux éclaboussures et à la poussière, tout comme le boîtier certifié IP55.

Les Nothing ear (2) sont déjà disponibles à la vente sur le site du constructeur au prix de 149 euros. C’est une légère hausse par rapport aux 99 euros au lancement des Nothing ear (1). Néanmoins, avec l’inflation et le cours de l’euro, la firme avait décidé d’augmenter ses premiers écouteurs justement au prix de 149 euros. Par ailleurs, les écouteurs seront disponibles à compter du 28 mars chez les revendeurs. D’ici là, vous pouvez retrouver notre test complet des Nothing ear (2).

