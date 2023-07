Réduction de bruit, coloris noir, égaliseur… Nothing chouchoute ses écouteurs sans fil

Nothing a annoncé plusieurs nouveautés pour ses écouteurs sans fil avec l'arrivée de la réduction de bruit active sur les ear (Stick) ou un nouveau coloris noir pour les ear (2).

Alors que Nothing doit présenter prochainement son prochain smartphone, le Nothing Phone (2), le constructeur britannique n’a pas délaissé ses premiers amours. Ce jeudi, la firme a en effet dévoilé de nombreuses mises à jour pour ses produits audio, aussi bien les écouteurs intra-auriculaires Nothing ear (2) que les modèles ouverts Nothing ear (Stick).

À l’occasion d’une annonce faite sur sa chaîne YouTube ce jeudi, Nothing a annoncé un nouvel égaliseur compatible avec les deux paires d’écouteurs les plus récentes de la marque — les Nothing ear (1) sont ainsi délaissés. Cet « égaliseur avancé » va permettre aux utilisateurs de pousser davantage la personnalisation de leur expérience sonore en ajustant davantage leur signature sonore à l’aide d’un égaliseur huit bandes. Jusqu’à présent, Nothing se contentait d’une roue à trois axes : graves, moyen et aigus, sur laquelle l’utilisateur pouvait ajuster légèrement chaque plage de fréquence. Avec huit bandes, Nothing se met ainsi à jour pour permettre un affinage plus précis de la réponse en fréquence de ses écouteurs. Par ailleurs, les paramètres d’égalisation pourront être partagés facilement à l’aide d’un QR code.

La réduction de bruit sur des écouteurs semi-ouverts

En plus de cette égalisation plus poussée, Nothing a spécifiquement mis à jour ses Nothing ear (Stick) pour leur permettre d’intégrer une fonction de réduction de bruit active. Jusqu’à présent proposée uniquement sur les modèles intra-auriculaires du constructeur, cette fonction va permettre de réduire légèrement les sons extérieurs. Rappelons cependant que le format semi-ouvert des écouteurs ne se prête pas particulièrement à une réduction de bruit très poussée, en l’absence d’isolation passive sur laquelle s’appuyer. On devait ainsi avoir une réduction de bruit active plutôt anecdotique, à l’instar de celles proposées sur les Samsung Galaxy Buds Live ou les Huawei FreeBuds 5.

Enfin, Nothing a également annoncé un nouveau coloris pour ses écouteurs ear (2), désormais disponibles également en version noire en plus de la teinte blanche. Bien évidemment, cette version conserve son approche transparente aussi bien pour le boîtier que pour les tiges des écouteurs. Rappelons que les Nothing ear (1) avaient déjà eu droit au même traitement.

La version noire des Nothing ear (2) sera disponible dans un premier temps sur le site du constructeur, au prix de 149 euros, dès ce jeudi en version limitée. Ils seront par la suite proposés plus largement à compter du 21 juillet.

