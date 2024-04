Les Nothing Ear (2) sont à leur plus bas prix depuis leur sortie grâce à cette offre Amazon

Au rayon des écouteurs sans-fil, Nothing a franchement une bonne place grâce à ses modèles Ear. La seconde itération est d'ailleurs le meilleur représentant de la marque dans ce domaine et on peut les trouver à leur meilleur prix sur Amazon en ce moment : 109 euros au lieu de 149 euros.

Avant de faire des smartphones, Nothing s’est d’abord concentré sur le marché des écouteurs true wireless avec les Nothing Ear. Ils sont d’ailleurs souvent considérés comme de véritables écouteurs haut de gamme tant les performances sont présentes en plus de proposer un prix défiant toute concurrence. C’est encore plus vrai dès maintenant pour les Nothing Ear (2) qui sont disponibles à leur meilleur prix.

Les points positifs des Nothing Ear (2)

Des écouteurs atypiques agréables à porter

Une réduction de bruit active efficace

La compatibilité avec le Bluetooth multipoint

Disponible au prix de 149 euros, les Nothing Ear (2) s’affichent à un prix jamais vu sur Amazon : 109 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Nothing Ear (2). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Nothing ear (2) au meilleur prix ?

Un aspect original au format confortable

Les Nothing Ear (2) conservent leur aspect tout en transparence des premiers modèles et prennent le format intra-auriculaire avec la courte tige. Avec leurs petites dimensions et leur poids de seulement 4,5 g, ils sont agréables à porter et peuvent l’être pendant plusieurs heures sans gêne. Il est possible d’interagir avec les écouteurs par pincement.

La partie audio s’améliore aussi sur cette deuxième génération. Ils intègrent toujours des transducteurs de 11,6 mm de diamètre, mais le calibrage des écouteurs et les matériaux des transducteurs ont été revus. Résultat : ils offrent un très bon niveau de détails grâce à une mise en avant de médiums et une signature sonore en W plutôt plaisante. Autrement, ils profitent non seulement d’une compatibilité avec les codecs les plus communs du marché, le AAC et le SBC, mais également avec le codec LHDC 5.0, qui permet de profiter d’une compatibilité Hi-Res Audio.

Des écouteurs à réduction de bruit convaincants

Cette seconde version est dotée, comme la version précédente, d’une fonction de réduction de bruit active. Dans les faits, elle s’avère plutôt convaincante. Les écouteurs réussissent à réduire les sons les plus prévisibles, que ce soit dans le métro, ou dans la rue. Quant au mode transparence, le résultat est très efficace avec un rendu assez naturel et une restitution fidèle aux sons.

C’est sans doute le point le plus négatif de ce modèle : son autonomie. D’après le constructeur, les écouteurs sont capables de tenir pendant 4 heures avec réduction de bruit (22,5 heures avec le boîtier) et durant 6,3 heures sans réduction de bruit (36 heures avec le boîtier). De notre côté, après avoir utilisé les Nothing Ear (2) avec un volume à 60 % et une réduction de bruit active poussée au maximum, on a pu utiliser les Nothing ear (2) sans discontinuer pendant 3h06. Pour la recharge des écouteurs dans le boîtier, il faudra 35 minutes pour passer de 0 à 90 %, puis 52 minutes supplémentaires pour passer de 90 à 100 % de batterie, soit une charge complète en 1h27.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Nothing Ear (2).

La concurrence est rude sur ce marché des écouteurs Bluetooth et il existe de nombreuses marques à prendre en compte. Nous vous invitons alors à consulter notre guide d’achat des meilleurs écouteurs sans fil afin de découvrir quelles sont nos recommandations du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.