Les Nothing Ear (2) sont à un prix bien plus attractif durant le Cyber Monday

Les Nothing Ear (2) sont des écouteurs sans fils avec beaucoup de fonctionnalités, qui ne nécessitent pas forcément de casser sa tirelire. Pour le Cyber Monday, on les trouve moins chers qu’à leur sortie : 109 euros contre 149 euros.

On avait déjà bien apprécié les premiers écouteurs de la marque Nothing, et avec la deuxième version, la firme de Carl Pei a réussi à améliorer à peu près tous les aspects de ses écouteurs sans fil. Ils sont largement recommandables, surtout maintenant qu’ils perdent près de 30 % de leur prix à l’occasion du Cyber Monday.

Les points forts des Nothing Ear (2)

Un design agréable et original

La réduction de bruit active efficace

La compatibilité Bluetooth multipoint

Disponibles au départ à 149 euros, les écouteurs sans fil Nothing Ear (2) se négocient aujourd’hui à 109 euros sur le site d’Amazon. On trouve la même offre chez Boulanger.

Des écouteurs toujours aussi originaux, mais moins endurants

Tout comme la première version, les Nothing Ear (2) optent pour un look tout en transparence. On retrouve le format intra-auriculaire avec la tige courte et des petites dimensions (4,5 g). Ils sont par ailleurs plutôt confortables dans les oreilles et ne procurent aucune gêne au quotidien. La manière d’interagir avec les écouteurs est différente, on passe de contrôles par appui à une gestion par pincements plus ergonomique.

Pour en profiter, malheureusement l’autonomie n’est pas au rendez-vous. Après avoir utilisé les Nothing Ear (2) avec un volume à 60 % et une réduction de bruit active poussée au maximum, ils ont tenu 3 h 06 lors de nos essais. On est assez loin des 4 heures promises par la marque… et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons attribués la note de 4/10 sur cette partie dans notre test. Quant à la recharge, il faudra 35 minutes pour passer de 0 à 90 %.

Une réduction de bruit convaincante

Cette deuxième version est dotée d’une fonction de réduction de bruit active. Dans les faits, elle s’avère plutôt convaincante. Les écouteurs réussissent à réduire les sons les plus prévisibles, que ce soit dans le métro, ou dans la rue. Le mode transparence est aussi de la partie, et le résultat est très efficace avec un rendu assez naturel et une restitution fidèle aux sons.

Côté audio, les Ear (2) s’équipent toujours des transducteurs de 11,6 mm de diamètre, mais le calibrage des écouteurs et les matériaux des transducteurs ont été revus. Résultat : ils offrent un très bon niveau de détails grâce à une mise en avant de médiums et une signature sonore en W plutôt plaisante. Ces écouteurs profitent non seulement d’une compatibilité avec les codecs les plus communs du marché, le AAC et le SBC, mais également avec le codec LHDC 5.0, qui permet de profiter d’une compatibilité Hi-Res Audio. Pour finir, on apprécie qu’ils soient compatible avec le Bluetooth multipoint et peuvent ainsi être connectés simultanément à plusieurs appareils.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Nothing Ear (2).

