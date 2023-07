Le Nothing Phone (2) en avant-première, premier regard sur son nouveau design

Le Nothing Phone (2), dont le lancement est prévu le 11 juillet, a été dévoilé par le youtubeur MKBHD. De plus, des clichés réalisés avec le Phone (2) indiquent une amélioration des performances photographiques.

Le 11 juillet prochain, Nothing s’apprête à dévoiler son second modèle de smartphone, le Nothing Phone (2). Comme d’habitude avec cette marque, les rumeurs et les teasers s’intensifient, alimentant l’anticipation. Chaque détail révélé, chaque cliché partagé, alimente la conversation et garde l’attention du public focalisée sur la marque. Une stratégie bien huilée qui, loin d’être nouvelle, a été héritée de l’époque où les fondateurs de Nothing faisaient partie de l’équipe OnePlus.

À l’époque, OnePlus avait réussi à se tailler une part du marché ultra-compétitif des smartphones en créant un véritable engouement autour de ses appareils avant leur lancement. Aujourd’hui, c’est Nothing qui reprend ce flambeau et semble réussir son pari.

Alors, quels sont les détails croustillants que nous pouvons déjà rassembler ?

Un design qui joue la carte de la petite évolution

La première révélation majeure est arrivée entre les mains de Marques Brownlee, alias MKBHD, célèbre youtubeur technophile. Déjà destinataire du premier Nothing Phone (1), MKBHD nous offre un aperçu du nouveau design du Nothing Phone (2).

Le Phone (2) conserve l’aspect lisse et plat, rappelant les lignes de l’iPhone, du Nothing Phone (1). Mais plusieurs mises à jour sont notables, dont le changement de la coque arrière, passant du noir à un ton plus gris.

Le changement le plus radical concerne la conception des LED à l’arrière. Le Nothing Phone 1 en comptait 12, disposées en un motif glyphique. Le Nothing Phone (2) en a, quant à lui, 33, conservant la même forme de glyphe, mais réparties en plusieurs petites unités.

Des LED intelligemment intégrées

Selon Marques Brownlee, ces LED peuvent toujours être programmées via le logiciel du téléphone. L’entreprise semble avoir mis l’accent sur cette fonctionnalité : 16 des 33 LED sont situées dans un arc long situé près du haut du dos du téléphone.

Cet arc peut être programmé pour agir comme une barre de progression. Par exemple, si vous ajustez le volume à l’aide des boutons latéraux du téléphone, l’arc se remplit et se vide en conséquence. De même, vous pouvez régler une minuterie et observer l’arc s’assombrir progressivement.

Mais les possibilités vont au-delà. D’autres sections du glyphe peuvent rester allumées jusqu’à ce que vous traitiez certaines notifications, ou vous pouvez programmer un motif lumineux séquentiel pour agir comme une sonnerie personnalisée. Cependant, Nothing ne prévoit pas d’ouvrir cette fonctionnalité aux notifications tierces, d’après Marques Brownlee.

Performances photographiques en hausse ?

Mais le design ne fait pas tout. Nothing a également partagé des clichés réalisés avec le Nothing Phone (2), publiés par des fondateurs de Nothing, des journalistes et des influenceurs respectant un embargo bien précis. Ces photos montrent une amélioration notable par rapport au Nothing Phone (1) avec un rendu plus contrasté et des couleurs vives.

Bref, rendez-vous le 11 juillet.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).