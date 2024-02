Nothing Phone (2a) : cette nouvelle fuite dément les précédentes

Le Nothing Phone 2a ne devrait pas tarder à sortir. Une nouvelle fuite dément les précédentes concernant le design de l'appareil.

Voilà un retournement de situation que l’on connait peu de nos jours dans le domaine des smartphones. On est habitué à découvrir des fuites plutôt précises pour chaque nouvelle sorties jusqu’à la présentation officielle du fabricant.

Dans le cas de Nothing toutefois, la marque aura réussi à conserver le secret sur le design du prochain smartphone. Jusqu’à présent.

Un dos iconique

On avait pu découvrir le supposé design du Nothing Phone (2a) à travers des premières images au cours des précédents mois. Aujourd’hui, Onleaks publie avec Smartprix, une image, venant supposément directement des rendus presse de la marque, avec un design différent, contredisant ces précédentes rumeurs.

Alors que l’on nous avait promis un module photo au centre du dos, on retrouverait finalement un module en haut à gauche, proche du design que peut proposer Samsung sur sa gamme Galaxy.

Pour le reste, on retrouverait le dos iconique de la marque Nothing, avec ce qui ressemble au fameux système de Glyph pouvant être illuminé et configuré.

Comment expliquer ce revirement ? En admettant que les précédentes fuites fussent justes, on peut imaginer que Nothing a conçu plusieurs design pour ce nouveau smartphone avant de finalement se décider pour celui que l’on découvre aujourd’hui. Ces deux designs concernent peut-être deux smartphones différents, ou des variantes du Nothing Phone (2a) en fonction des régions.

Il faudra sans doute attendre la communication officielle pour mieux comprendre cette confusion entre les sources. Avec un premier rendu commercial partagé ici par Onleaks, on se doute que l’annonce approche. Le grand salon du smartphone et de la mobilité, le MWC, a lieu à la fin du mois de février. Ce serait le lieu idéal pour découvrir cela.