Le Nubia Red Magic 7 Pro, une « bête de gaming », arrive bientôt

Le chinois Nubia s'apprête à dévoiler son Red Magic 7 Pro, un nouveau smartphone gaming qui misera tout sur la puissance.

Après les Red Magic 6 et Red Magic 6S Pro lancés l’an dernier, Nubia s’apprête à réitérer avec un nouveau smartphone gaming : le Red Magic 7 Pro. Lancé en Chine courant février, l’engin est sur le point de connaître une sortie internationale. On apprend en effet que la marque a commencé à envoyer des invitations aux médias spécialisés pour la présentation officielle d’un nouveau produit, décrit comme une « bête de gaming ». Il s’agira bien, selon toute logique, du Red Magic 7 Pro. On savait que ce dernier devait arriver chez nous dans le courant du second trimestre 2022, et visiblement nous y sommes. La date de présentation est fixée au 12 avril prochain, à 13h00 heure de France métropolitaine.

Comme souvent, le carton d’invitation reste discret sur le design de l’appareil ou sa fiche technique, mais qu’importe, sa sortie chinoise nous a déjà renseignée sur les points essentiels.

Un nouveau smartphone conçu exprès pour les joueurs

En Chine, le Red Magic 7 Pro de Nubia avait été annoncé avec un écran AMOLED Full HD+ (1080 x 2400 pixels) de 6,8 pouces. Sous cette dalle palpite un Snapdragon 8 Gen 1, couplé à 8, 12 ou 16 Go de RAM en fonction du modèle choisi. Même dynamique pour le stockage avec des options 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To disponibles.

Sur le volet photo, l’appareil se la joue un peu plus modeste, avec trois caméras dorsales : un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un objectif macro avec capteur 2 Mpx. En façade, on retrouve une caméra selfie de 16 Mpx dissimulée sous l’écran. L’ensemble est enfin alimenté par une batterie de 5 000 mAh compatible avec la recharge 135 W. Méchamment rapide, elle est censée permettre de retrouver une charge complète en seulement 15 minutes sur secteur.

Visée gaming oblige, le Red Magic 7 Pro mise aussi sur un système de dissipation plus avancé que les smartphones traditionnels. On y trouve notamment un petit ventilateur destiné à refroidir le SoC lors de sessions de jeu prolongées.

