Le Nubia Red Magic 6S Pro joue avec un taux d’échantillonnage tactile hallucinant

Nubia vient d'annoncer son nouveau smartphone gaming, le Red Magic 6S Pro. Il se démarque par son taux d'échantillonnage tactile extrêmement élevé, pensé pour l'e-sport mobile.

Difficile pour les smartphones gaming de se démarquer réellement de la concurrence quand les principaux smartphones ultra haut de gamme sont déjà équipés des puces les plus puissantes du marché, d’écrans sublimes et de batteries grandissantes. Les marques comme Nubia doivent donc redoubler d’efforts pour proposer des caractéristiques dédiées au jeu, comme sur le tout nouveau Red Magic 6S Pro qui vient tout juste d’être dévoilé.

Du haut de gamme avec un taux d’échantillonnage hallucinant

Pour la fiche technique du téléphone, on retrouve des éléments très haut de gamme pensés pour l’optimisation en jeu. Le Nubia Red Magic 6S Pro est donc sans surprise équipé de la puce la plus puissante du moment, le Snapdragon 888+, couplé à 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5 et 128 à 256 Go de stockage UFS 3.1. Toutes les dernières normes sont donc à l’affiche, avec son lot de technologies derrière pour réduire la température du téléphone et permettre au SoC de tourner à pleine puissance le plus longtemps possible.

L’appareil photo, souvent le parent pauvre des smartphones gaming, est composé d’un triple capteur de 64 + 8 + 2 Mpx, mais Nubia ne prend même pas la peine de donner plus de détails dans son communiqué de presse, si ce n’est que ce module s’accompagne d’une intelligence artificielle pour améliorer les clichés. Tous les derniers standards de communication sont également de la partie avec de la 5G et du Wi-Fi 6E, des technologies pensées pour réduire au maximum la latence lors des parties, mais aussi du Bluetooth 5.1 et du NFC.

Enfin, la batterie affiche une capacité de 5050 mAh et une charge rapide pouvant aller jusqu’à 66 W malgré son chargeur fourni de 33 W seulement. De quoi promettre de longues parties.

Mais le plus intéressant est à voir du côté de l’écran du Nubia Red Magic 6S Pro. Il s’agit d’une dalle Amoled de 6,8 pouces avec une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et des pics lumineux à 700 nits. Mais le plus intéressant se joue sur son rafraichissement. Il s’agit d’un écran adaptatif capable de switcher parmi 4 taux de rafraichissement : 60, 90, 120 et 165 Hz, s’adaptant ainsi à différents scénarios selon l’usage de son propriétaire. Il affiche par ailleurs un taux d’échantillonnage de 720 Hz.

Qu’est-ce que le taux d’échantillonnage ?

Mais quelle est la différence entre le taux de rafraichissement et le taux d’échantillonnage ? Pour faire simple, le premier est le nombre de fois par seconde où l’écran vérifie s’il y a un nouvel élément à afficher à l’écran, réduisant ainsi le retard à l’affichage et donc l’effet de flou que l’on peut avoir sur les jeux très rapides. Le taux d’échantillonnage est au contraire le nombre de fois dans la seconde où les inputs du joueur sur l’écran sont vérifiés et mis à jour.

Autrement dit, le Nubia Red Magic 6S Pro vérifie 720 fois par seconde l’emplacement de vos pouces sur l’écran pour offrir une meilleure réactivité à vos actions et un meilleur suivi de votre viseur.

À titre de comparaison, le taux d’échantillonnage du OnePlus 9 Pro, qui compte pourtant parmi les meilleurs en la matière, est de 367 Hz, soit près de la moitié de ce que propose le Red Magic 6S Pro. Est-ce que la différence se ressent vraiment en jeu pour le commun des mortels ? Cela reste à prouver, mais les joueurs compétitifs apprécieront de pouvoir optimiser au mieux leurs parties.

Prix et disponibilité du Nubia Red Magic 6S Pro

Le Nubia Red Magic 6S Pro s’avère par ailleurs relativement bon marché au vu de sa fiche technique impressionnante. Il sera donc disponible à partir du 27 septembre entre 599 et 729 euros selon la configuration :