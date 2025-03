Si ce smartphone contient de l’or, ce n’est pas pour être bling-bling

Au MWC 2025, on a pu voir une version luxueuse du Redmagic 10 Pro, et s’il contient de l’or, ce n’est pas juste pour une question de finition.

Nous avons pu découvrir sur le stand de Redmagic une version limitée de son dernier smartphone, le Redmagic 10 Pro que nous avions déjà eu l’occasion de tester.

Baptisé Golden Saga, il a la particularité d’être équipé d’une chambre à vapeur plaquée or, une première dans l’industrie. L’intérêt de l’or dans un système de refroidissement est bien connu, il conduit bien mieux la chaleur et permet donc une meilleure efficacité. Cette chambre à vapeur est combinée à un conduit d’air en alliage argenté. En sus, la batterie est enveloppée de fibre de carbone pour faciliter son refroidissement.

Pour l’aspect premium et sa durabilité, le Redmagic 10 Pro Golden Saga dispose d’un dos en verre saphir, le même que celui que l’on trouve sur les montres, notamment, et qui a la propriété d’être extrêmement résistant tant aux chocs qu’aux rayures.

Aussi cher qu’un ROG Phone 9 Pro Edition

Livré avec 24 Go de mémoire vive et 1 To de stockage, il partage le reste de ses caractéristiques avec le Redmagic 10 Pro standard.

Son packaging est complet et inclut un extracteur de SIM plaqué or, un ventilateur VC Cooler 5 Pro personnalisé, une coque avec une finition mate ou encore une carte de collection en métal.

Une grosse boîte bien garnie que Redmagic facture 1499 euros. Avec un tel positionnement, il se hisse aux côtés du ROG Phone 9 Pro Edition d’Asus ou encore du Galaxy S25 Ultra de Samsung, mais ce dernier n’a pas tant sa fibre gaming.

Les précommandes sont ouvertes avec une expédition prévue pour le 20 avril prochain.