GeForce Now : Dying Light 2 parmi les nouveaux jeux ajoutés en février 2022

Nvidia a dévoilé la liste des premiers jeux ajoutés à sa plateforme GeForce Now en ce mois de février. Parmi les nouveautés PC qui peuvent être jouées en cloud gaming depuis n’importe quel appareil, on trouve déjà le tout nouveau « Dying Light 2 : Stay Human » et la saga Life is Strange.

Après un début d’année tonitruant, ponctué de nombreux ajouts de marque sur la plateforme de cloud gaming, Nvidia continue de renforcer son service GeForce Now non seulement en qualité technique, mais aussi en jeux très attendus.

Pour débuter février, quatre nouveaux jeux sont déjà jouables sur tous vos appareils via GeForce Now. À commencer par l’un des jeux très attendus de ce début d’année, Dying Light 2 : Stay Human.

À compter du 4 février, vous pouvez vous lancer à l’assaut des zombies et d’un virus qui a ravagé la civilisation dans ce jeu d’action-aventure en mode survival horror. À vous de survivre dans ce très grand monde ouvert qui a perdu tous ses repères afin de sauver aussi ce qu’il reste d’humanité.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Toute la collection Life is Strange disponible

Si vous préférez les jeux par épisodes plus posés, toute la saga Life is Strange est désormais disponible au sein du très large catalogue GeForce Now. Après les épisodes 1 et 2 ainsi que le récent Life is Strange True Colors, ce sont les toutes nouvelles versions Life is Strange Remastered et Life is Strange : Before the Storm Remastered, le prequel du premier épisode avec Chloe et Rachel en héroïnes, qui sont ajoutées.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

À découvrir aussi Warm Snow, un rogue-like qui se déroule dans un univers type dark fantasy. Là aussi, il faudra incarner un guerrier et tenter d’empêcher la destruction du monde pris dans une bataille sans merci entre plusieurs clans.

Les nouveaux jeux ajoutés à GeForce Now en février 2022

Dès le 3 février :

Life is Strange Remastered (Nouveauté sur Steam)

Life is Strange: Before the Storm Remastered (Nouveauté sur Steam)

Dying Light 2: Stay Human (Nouveauté sur Steam et Epic Games Store, 4 février)

Warm Snow (Steam)

À venir :

Comment profiter de GeForce Now ?

Pour pouvoir jouer à vos jeux PC avec GeForce Now sur vos différents supports, vous devez les avoir achetés sur les stores partenaires (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) avant de pouvoir les utiliser depuis le client Nvidia en streaming via le cloud. Vous pouvez ensuite opter pour l’un des trois abonnements proposés (gratuit, Prioritaire, RTX 3080).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.